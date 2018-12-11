Сериал "Двойник" возвращается на экраны

Шпионско-фантастический сериал "Двойник" (Counterpart) возвращается . Первый эпизод второго сезона вышел на канале Starz 9 декабря. 12 декабря он будет легально доступен в России.

Подробно об этом шоу мы уже рассказывали, текст можно прочитать здесь. Так что напомним вкратце, о чем оно.

Где-то под Берлином есть переход между двумя параллельными мирами, которые когда-то были почти одинаковыми, но в какой-то момент в одном из них случилась масштабная эпидемия, унесшая жизни полумиллиарда человек. Обе стороны перехода оборудованы пограничными пунктами: паспортный контроль, таможня и так далее. Плюс в каждом из миров существует тайная организация, курирующая межмировые отношения.

В обеих организациях служит пожилой мужчина по имени Говард Силк (обе роли блистательно исполняет лауреат "Оскара" Дж. К. Симмонс). Только в одной он - мелкий клерк, ни о каких параллельных мирах ничего не подозревающий (до начала сериала), тогда как двойник его из другого мира - матерый секретный агент.

Если вы не смотрели первый сезон и боитесь спойлеров, дальше не читайте, а лучше прямо сейчас бегите смотреть. Для всех остальных мы продолжаем.

Первый сезон заканчивается кровавой бойней, устроенной диверсантами из того мира, который пережил эпидемию, и разверзнувшимся вследствие этого дипломатическим кризисом.

События первой серии второго сезона разворачиваются в том мире, где жена Говарда Силка валялась в коме. Проснувшись, она ничего не помнит, но начинает что-то подозревать. Тем временем для расследования инцидента и выискивания притаившихся шпионов в помощь Питеру Куэйлу выписывают помощницу-мусульманку из другого мира. Сам же Питера Куэйл, недавно узнавший, что пригрел на шее страшную змею, готовится сделать решительный шаг.

В России серии официально будут выходить в онлайн-кинотеатре ViP Play. Телеканал ViP Premiere будет транслировать новые эпизоды по средам в 22:00.