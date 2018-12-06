Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России

Один из самых примечательных телесериалов уходящего года - фантастический "Двойник" с фантастическим Дж. К. Симмонсом - вернется к зрителю со вторым сезоном ещё до наступления 2019-го.

Премьера первой серии новой главы пройдет 9 декабря, а вскоре - 12 декабря - ее смогут увидеть российские телезрители.

"Двойник" - это детективная история, развивающаяся в декорациях двух параллельных миров. У оскароносного Симмонса - сразу две блистательные роли.

Помимо него, в сериале снялись Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Анна Каренина"), Гарри Ллойд ("Вселенная Стивена Хокинга", "Игра престолов"), Сара Серрайокко ("И целый мир между нами") и другие. К касту присоединились Бэтти Гэбриел ("Прочь", "Мир Дикого Запада"), Джеймс Кромуэлл ("Зеленая миля", "Я, робот").

Создатель и исполнительный продюсер - Джастин Маркс ("Книга Джунглей", "Перемотка"). В новом сезоне он дебютирует в качестве режиссера. Вместе с ним эпизоды продюсировали Гари Гилберт, Джордан Хоровиц ("Ла-Ла Ленд"), Кит Рэдмон ("Выживший", "Три девятки") и Бард Доррос ("Призрачная красота", "Крутые меры").

Серии будут выходить в онлайн-кинотеатре ViP Play. Телеканал ViP Premiere будет транслировать новые эпизоды по средам в 22:00.