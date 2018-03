Образы Стивена Хокинга на телевидении и в кино

Физика-теоретика Стивена Хокинга знают во всем мире - не только благодаря его вкладу в фундаментальную науку и популяризацию ее достижений в произведениях для широкого круга читателей. Он регулярно появлялся в различного рода телепередачах, и разговор с ним, душевный и глубокий, мог в одно мгновение сбить спесь даже с самого опытного ведущего.

С его участием и комментариями вышло несколько замечательных естественнонаучных фильмов. На его родине очень многие его помнят и ценят как неутомимого борца за сохранение программ Национальной службы здравоохранения Великобритании в области поддержки инвалидов, человека, как неустанно пытавшегося облегчить повседневное существование тех, кто волею судеб также столкнулся с серьезными препятствиями к полноценной жизни.

Без сомнения, его подвиг и в будущем будет источником вдохновения и ярким свидетельством того, что усилие воли может аллегорически заставить ум управлять материей (mind over matter), как с юмором написал в своем некрологе ученый и коллега Хокинга Роджер Пенроуз, знавший его еще со студенческой скамьи. Однако исключительно академической деятельностью его повседневность не ограничивалась. Многие из тех, кому довелось общаться с Хокингом лично, говорили о его неповторимом чувстве юмора, едком сарказме и умении поставить собеседника в тупик.

"Кинократия" хотела бы вспомнить и вместе с читателями еще раз взглянуть на искрометные появления великого современника на телевидении и в кино.

Совсем недавно с его участием был создан ролик благотворительной акции Comic Relief. В нем "известному ученому и время от времени звезде ситкомов" пришла в голову идея заменить свой электронный голос, за десятки лет ставший очень быстро узнаваемым и неразрывно связанным с его личностью. В уморительном ролике на заочное прослушивание были приглашены многие известные деятели театра и кино: Стивен Фрай, Лиам Нисон, Гордон Рэмзи, Эдди Редмэйн, Фелисти Джонс, Саймон Коуэлл, Джон Бойега, Кайли Миноуг, а также Евгений Лебедев, которому принадлежит газета Evening Standard. Но выбор пал все-таки на Майкла Кейна:

Стивен Хокинг вполне благодушно относился к разным проявлениям массовой культуры, нисколько ими не гнушаясь. Воссоединение творческой команды одного из самых талантливых комедийных шоу "Монти Пайтон", произошедшее в 2014 году (Monty Python Live (Mostly)) порадовало поклонников неожиданным появлением физика, исполнившего композицию The Galaxy Song (Monty Python), в которой он полушутя изложил научный взгляд на построение Вселенной:

Несколько позже был записан забавный скетч в котором младший коллега Хокинга Брайан Кокс (не путать с шотландским актером), член Лондонского королевского общества и профессор Манчестерского университета, на встрече с Хокингом пытается оспорить текст вышеупомянутой песни, как оказывается, со вполне ощутимыми для себя последствиями:

Гений Хокинга стал источником вдохновения и для британской рок-группы Pink Floyd, не говоря о Дэвиде Гилморе лично. В 1994 году появился альбом The Division Bell, в который вошла композиция Keep Talking. В нее был включен небольшой философский монолог физика, который Гилмор впервые услышал на телевидении, так как он был частью рекламного ролика. Тогда слова Хокинга тронули музыканта до слез. Вновь голос Хокинга прозвучал в 2014 году в следующем (и финальном) студийном альбоме группы The Endless River в песне Talkin' Hawkin':

Одним из наиболее забавных появлений Хокинга в сериалах можно назвать его камео в "Теории большого взрыва" (The Bing Bang Theory), где самоуверенный Шелдон добивается аудиенции мирового светила, но вместо высокоумного разговора двух гениев, который нарисовало ему богатое воображение, он вынужден испытать невероятный стыд от того, что на второй странице своей работы, присланной Хокингу, тот обнаруживает банальную ошибку в вычислениях, сводящую на нет все усилия молодого дарования:

Очень эффектно было его появление в "Стартреке": не прилагая особых усилий, великий ученый смог без труда сразить своих оппонентов:

Его мультипликационная версия и голос появлялись неоднократно и в мультипликационных сериалах - к ним относится американский сатирический научно-фантастический проект "Футурама", а также вездесущие "Симпсоны":

Существует и еще одна трогательная подробность в биографии Стивена Хокинга: он, как и миллионы британцев, с нежностью относился к масштабнейшей научно-фантастической телеэпопее в истории, сериалу "Доктор Кто". И об этом, естественно, знали очень многие. В прозе это нашло свое отражение в двух эпизодических моментах (в книгах The Dying Days и The Tomorrow Windows).

Упоминается он и в "Судном дне" (Doomsday), заключительной серии второго сезона обновленного "Доктора Кто", а в "Последнем дубе" (The Last Oak Tree), эпизоде, на котором завершился показ первого сезона спин-оффа "Доктора Кто" под названием "К-9", ученый Алистер Гриффин использовал фразу "Привидение Хокинга!", выражая свой ужас и растерянность. Кроме того, Стивен Хокинг стал одним из тех, кто принял в 2013 году участие в интервью для фильма Doctor Who Live: The Next Doctor, интерактивном ТВ-шоу, предваряющем представление общественности нового, Двенадцатого Доктора, Питера Капальди.

В Сети также доступно одно небольшое видео, в котором мечтатель Стивен Хокинг обращается в будущее, к путешественникам во времени, выражая надежду на то, что однажды, возможно, такой гость появится и заглянет к нему на огонек. И создатели ролика организовали эту встречу - с безошибочно узнаваемыми позывными из воздуха появляется ТАРДИС, а в ней - и сам Доктор. Путешествующий, как, наверное, и сам Стивен Хокинг сейчас, снаружи всех измерений.