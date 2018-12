От лучшего к разочарованиям. Итоги 2018 года: версия "Кинократии"

Кому - шопинг в пробках, кому - закупка горошка, майонеза и прочих колбасных изделий, а "Кинократия" продолжает подводить итоги года. Про мультсериалы и отечественные сериалы мы уже рассказали, развернутый рейтинг сериалов зарубежных - на подходе. В промежутке же коллективный разум редакции преодолел внутренний диалог - и выбрал для читателей лучшие полнометражки. Хороших картин в 2018-м было много, отличных - поменьше; посредственных, плохих и просто ужасных - побольше. В этом смысле все более-менее стандартно - зато мы для разнообразия решили поменять формат. Вместо отдельных жанровых пьедесталов - этакий super ultra total ultimate. Dixi. Фильм года "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Пронзительная драма блестящего режиссера Мартина Макдонаха ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Шестизарядник") с потрясающим актерским составом не получила главного "Оскара", уступив конъюнктурной сказочке Гильермо дель Торо. Но кого это волнует? Перед нами - фильм года. Без вопросов. И сказано нами об этом было уже немало. Наша рецензия. Российский фильм года "Сердце мира"

Тихая, болезненно хрупкая и обманчиво простая драма Наталии Мещаниновой, сценаристки прошлогоднего суперхита "Аритмия", которая в этот раз взялась за постановку сама. Снова про врача - только не человеческого, а ветеринара, находящего общий язык с животными куда легче, чем с людьми. Фильм о том, что побег от демонов внешнего и внутреннего миров в конце концов загоняет субъекта в клетку (порой даже буквально), а единственный способ оттуда выбраться - примириться с ближним. Ну и о том, что собаки лучше людей. Наша рецензия. Открытие года "Скиф" Если бы "Скиф" появился где-нибудь в США или Канаде, то непременно мелькал бы сейчас в годовых топах авторитетных профильных изданий вроде Bloody Disgusting и Dread Central. Никому толком не известный Рустам Мосафир сваял брутальное псевдоисторическое дарк-фэнтези, без натяжек мирового класса би-муви за смешные 150 миллионов рублей. Вот что значит максимальная отдача при минимуме вложенных средств: декорации из грязи и веток и природа Крыма магическим образом превращаются в самобытный проработанный мирок, населенный враждебно настроенными дикарями, которых люто рубят на куски два крепко слепленных персонажа - только ошметки разлетаются. Наша рецензия. Драма года "Холодная война" / Zimna wojna Взгляд в прошлое Польши, спрятанной за "железным занавесом", мог бы - как это часто бывает с так называемым "фестивальным кино" - оказаться примитивной политической агиткой. А оказался очень деликатным и стильно снятым высказыванием Павла Павликовского о сломанных судьбах людей по обе стороны глобального противостояния. Наша рецензия. Хоррор года

Дебютант Ари Астер сходу заделал лучший фильм ужасов года и как минимум один из лучших - десятилетия. Секрет, в общем, прост: "Реинкарнация" переворачивает весь жанр, избегая любых штампов. Это своеобразный ответ всем кинодеятелям, которые любят придумывать законы для потусторонних сил. Если вкратце, ответ приблизительно таков: у потусторонних сил свои законы, так что засуньте свою жалкую никчемную логику куда подальше и страдайте.

Наша рецензия.

Альтернативный хоррор года

"Тих ое место" / A Quiet Place

Камерная семейная драма в декорациях постапокалиптического хоррора, отличающаяся оригинальной задумкой и наследующая лучшим новейшим образцам жанра - таким, как "Не дыши" и "Оно приходит ночью". Триумф, сенсация, почти как "Прочь" год назад. Теперь авторы взялись за сиквел.

Наша рецензия.

Лавкрафтианство года

"Апостол& Кадр из фильма "Апостол". Фото: kinopoisk.ru

Идея доверить высокобюджетный саспенсоемкий хоррор "под Лавкрафта" создателю гипердинамичной дилогии "Рейд" Гарету Эвансу многим показалась в плохом смысле авантюрной - и зря. Возможно, в первой трети "Апостол" - кино про охоту языческой секты на чужака - все-таки чересчур старательно передает приветы Говарду нашему Филлипсу и слишком подолгу смакует затуманенные британские пейзажи. Зато потом раскачивается и - в прекрасных традициях тех же "Рейдов" - дает отборного мяса. В комбинации с увлекательной мистической круговертью.

Наша рецензия.

Ремейк года

"Суспирия " / Suspiria

Как бы кто ни относился к "Суспирии" Луки Гуаданьино - The Hollywood Reporter не моргнув глазом включил фильм в список худших, через запятую с "Оттенками" и "Кодексом Готти", - нельзя отрицать, что как ремейк она близка к идеалу. С должным почтением к оригиналу, но без раболепного подражания. Самостоятельное произведение, глубоко переосмысляющее (может, и слишком глубоко) великий хоррор Дарио Ардженто, стоит хотя бы попытаться полюбить за многоликость Тильды Суинтон, травматичную хореографию Елены Фокиной и взрывающиеся головы нагих балерин.

Наша рецензия.

Триллер года

"Не в себ е" / Unsane

В принципе, на это громкое звание кандидатов тьма, в том числе из представленных в данном списке - и не только в силу нечеткости границ жанра. Но Стивену Содербергу для того, чтобы попасть в претенденты, достаточно было достать из кармана смартфон и включить камеру. При этом в его фильме основательно затрагиваются сразу две серьезные темы: сталкинг и проблемы системы здравоохранения. То есть и по феминистской повестке прошелся, и по социалочке, и саспенса густого нагнал, чтоб нескучно было. А потом убрал мобильник в карман и пошел себе дальше по делам. Так что как тут Стивену Содербергу отказать?

Наша рецензия.

Зимний триллер года

"Придержи тьму" / Hold the Dark

Много снега, непроглядный полярный мрак, который очевидно рифмуется с мраком в человеческих душах... Казалось бы, ничего нового в этой стилистике сказать уже нельзя, однако Джереми Солнье ("Зеленая комната") сумел снять по-настоящему жуткий, атмосферный и гнетущий триллер о провинциальной Аляске, где монстры двуногие - куда опаснее четвероногих.

Наша рецензия.

Вестерн года

"Баллада Бастера Скраггса" / T

Эксперимент братьев Коэн в классическом жанре изначально был задуман в виде сериала, но превратился в полнометражку из шести самостоятельных новелл. Получился один из лучших фильмов великих режиссеров. Одновременно смешной и грустный, фарсовый и трагичный, великолепно сыгранный Джеймсом Франко, Томом Уэйтсом, Бренданом Глисоном и другими. А вдобавок ко всему - ловко балансирующий на фирменной коэновской грани между беспощадным сарказмом и всепрощающим гуманизмом.

Наша рецензия.

Альтернативный вестерн года

"Братья Систерс" / The Sisters Brothers

Сосед коэновского постмодернистского шедевра по площадке в Венеции подошел к деконструкции консервативного жанра с другой стороны. Современный французский классик Жак Одиар делает жестокому миру Дикого Запада обезоруживающую инъекцию человечности - и лихо забирается на него верхом, несмотря на отчаянный отпор.

Наша рецензия.

Провокация года

"Дом, который построил Джек" / The House That Jack Built

Ларс фон Триер, известный хулиган и дебошир, отметил свое возвращение на Каннский фестиваль эпатажным триллером, который просто не мог не вызвать бешенства у тамошней публики, тем самым остроумно выведя ее на чистую воду. С другой стороны, "Дом" - это и своеобразная черная (чернющая) комедия о маньяке, и очередное скандальное высказывание одиозного режиссера на тему природы искусства и смысла красоты. Во всех отношениях примечательное кино, короче.

Наша рецензия.

Комедия года

"Горе-творец" / The Disaster Artist<

/p>

Если вы всегда хотели узнать, может ли кто-нибудь переиграть - вернее, "переиграть" - Томми Вайсо в его роли из монументальной "Комнаты", то вот он - ответ. Полуторачасовое признание в любви к гениально бездарному автору худшего (а в каком-то смысле - лучшего) фильма всех времен - настоящий праздник имени Джеймса Франко. Который снял смешную до рези в животе и в то же время преисполненную трогательной нежности комедию - и сам же феерически изобразил ее главного героя. Да, формально "Горе-творец", кстати, номинант "Оскара" за лучший сценарий, вышел еще в 2017-м, но до российских больших экранов (увы, всего пару раз) добрался только в этом году. Так что в нашем рейтинге ему самое место.

Наша рецензия.

What A Story года

"Т(о)варищи на века" / Best F(r)iends

Кстати, о Томми Вайсо. В этом году состоялось еще одно важное событие, связанное с именем этого чудовищно обаятельного чудака. Его коллега, а по совместительству - лучший и единственный друг Грег Сестеро (на основе его мемуаров и сняли "Горе-творца") написал сценарий для новой кинодилогии, в которой главные роли исполнили они с Томми - как в старые добрые времена "Комнаты". Первая часть вышла в 2017-м, вторая - в этом году, и обе показывались в рамках последнего Амфеста (в присутствии самого Грега). К безграничной радости фанатов, потому что такая восхитительно трэшевая смесь роуд-муви, триллера, драмы и странноватой комедии могла получиться только у этой неразлучной парочки.

Наша рецензия.

Криминальная комедия года

"Хулиганьё" / The Young Offenders

2018-й не слишком баловал зрите

ля нестандартным черным юмором, зато до российских кинотеатров добралась весьма симпатичная ирландская комедия 2016-го о двух оболтусах, путешествующих через всю страну в поисках легких и не вполне чистых денег.

Наша рецензия.

Боевик года

"Ночь идет за нами" / The Night Comes for Us

В плане нормальных в

Сиквел года

зрослых боевиков 2017-й порадовал нас как минимум сиквелом "Джона Уика" "Взрывной блондинкой" . 2018-й смотрелся бы на фоне предшественника совсем бледно, если бы на помощь не подоспел Тимо Тьяджанто. Автор самого отвратительного сегмента "Азбуки смерти" (про чемпионат по мастурбации) за этот год успел сделать индонезийскую версию "Зловещих мертвецов" ("Пока дьявол не позовет") и - что для нас сейчас более важно - ломовейшее адское рубилово "Ночь идет за нами". Сюжет одноклеточно прост: крутой бандит вписался за девочку и пошел против могучей Триады. Но тут ничего сложнее и не нужно - хронометраж под завязку набит столь невероятно прекрасными жестокими побоищами, что отвлекать лишний раз от этого было бы преступлением. Эстетика насилия и драки, доведенная до совершенства.

"Миссия невыполнима: Последствия" / Mission: Impossible - Fallout

Франшиза име

ни Тома Круза, которая, как утверждают старожилы, является ремейком давно забытого сериала, на пике формы. Это уже даже не шпионский боевик, а самый настоящий современный слэпстик. Два часа бессмысленного трюкачества, от которого невозможно оторвать взгляд. Если скрестить Фантомаса с Джеймсом Бондом, Бастером Китоном и Джеки Чаном, а затем получившийся гибрид обколоть лошадиными стероидами, то выйдет как раз "Миссия невыполнима 6".

Наша рецензия.

Байопик года

"Тоня против всех" / I, Tonya

Байопики, как правило, друг от друга несильно от

личаются, а байопики про спортсменов - так и вовсе как под копирку все. "Тоня против всех" на фоне этого болота выделяется, помимо прочего, благодаря тому, что это только наполовину история успеха - да и то: прототип героини Марго Робби, фигуристка Тоня Хардинг, достижениями, мягко говоря, не блистала. На вторую же половину это история головокружительного провала. Причем криминальная, в жанре черной комедии с почти что коэновского уровня юмором. Три заслуженных номинации на "Оскар", в том числе за бойкий монтаж, из которых одна совершенно предсказуемо конвертировалась в статуэтку.

Наша рецензия.

Шаг года

"Человек на Луне" / First Man

Удивительное дело. Вот снял два года назад Дэмье

н Шазелл свой "Ла-Ла Ленд" - довольно посредственный и ничем не выдающийся оммаж классическим мюзиклам, и его после этого год ещё на руках носили. Разве что главный "Оскар" не дали - да и там история мутная была . Но когда он выпустил трогательную гуманистическую драму о героях космоса, умело совмещающий потрясающую красоту с максимальным реализмом, а человеческое - с вечным, публика и критики отнеслись к ней куда прохладнее. Всё им беззаботный праздник с сентиментальными грустинками подавай. Мы же засвидетельствуем: "Человек на Луне" - ощутимый шаг вперед для режиссера Дэмьена Шазелла и значимое событие для кинематографа этого года.

Наша рецензия.

Фантастика года

"Апгрейд" / Upgrade

Олдскульный фантастический боевик в мире победившего киберпанка, сюжетн

о очень похожий на "Венома" , но раз в десять круче. Двойник Тома Харди в роли ретрограда, которому в организм вживили искусственный интеллект, мстит гадам за жену. Рейтинг R, талантливо поставленные бои, черный юмор, крепкий сюжет, интересно придуманный сеттинг и внезапный твист в конце - чего еще надо?

Наша рецензия.

Безумие года

"Мэнди" / Mandy

Годами никто не мог понять, что делать с Николасом Кейджем. Пока не появился Панос Косма

тос и не поместил этот безумный алмаз в самый центр своего безумного - под стать - шедевра. Синергический эффект коллаборации - медленный атомный взрыв мозга, ни больше ни меньше. Эта бешеная улыбка на окровавленном лице Его Переигрывающего Величества еще долго будет сниться вам в сладких кошмарах.

Наша рецензия.

Кинокомикс года

"Дэдпул 2" / Deadpool 2

Марвеловский наемник-сквернослов в красном капюшоне, видимо, прописался на больш

их экранах всерьез и надолго. Чему мы можем только порадоваться. По крайней мере, сиквел "Дэдпула" не подкачал: это именно тот случай, когда тех же щей влили погуще, но привередливых требований разнообразить меню не прозвучало. Вот вам дежурный набор Уэйда Уилсона и его команды - шутки про всякие там части тела, циничный стеб над "серьезными" комиксоидными родственниками, слом "четвертой стены", косплеящий Терминатора Джош Бролин и веселый рейтинг R - а большего, в принципе, не нужно. Впрочем, для тонких натур предусмотрена еще и, так сказать, мелодраматическая линия.

Наша рецензия.

Киновселенная года

"Паранормальное" / The Endless

Но к лешему эти ваши Marvel, DC и даже "Кловерфилд" (хотя "

;Парадокс Кловерфилда" не так уж плох, как о нем принято думать). Джастин Бенсон и Аарон Мурхед из пластилина и спичек за смехотворный миллион долларов сотворили такое, что Джей Джей Абрамс должен им в ноги кланяться. "Паранормальное" можно смотреть и отдельно от "Ломки", первого фильма вселенной, но лучше начать все-таки с нее. Будет трудно, но оно того стоит. Потом посмотрите "Весну" - потому что, не исключено, она частью вселенной тоже является. Ну а "Паранормальное" - пока что венец творчества дуэта. Спойлерить не будем, но гарантируем: такого вы больше нигде не увидите. И, если повезет, никогда (все-таки это был спойлер, но вы вряд ли его поняли).

Наша рецензия.

Профеминистский фильм года

"Выжившая" / Revenge

Классический сюжет: девушку сначала насилуют, потом сбрасывают с обрыва, но она выж

Маньяк года

ивает (как следует из локализованного названия) и мстит (как следует из оригинального названия). Ничего вроде бы нового, ни капли. Но Корали Фаржеа, наследующая представителям волны "новой французской экстремальности", облекает сто раз пережеванное содержание в блестящую, идеально отточенную форму. Визуально безупречный триллер про сильную независимую женщину, который, наверное, больше понравится мужчинам.

"Что тебе нужно для жизни" / What Keeps You Alive

Снова обманутую девушку бросают с обрыва, и снова она выживает. Но

на этот раз речь идет не о "мести за изнасилование", а о вариации "Синей бороды". И противостоит героиня не глупым мужикам, а собственной жене, которая оказывается умной и опасной психопаткой. И вот эта вот психопатка - чудо как хороша: красива, обаятельна, харизматична, поет замечательно, стреляет еще лучше. Настолько хороша, что никакой киношный маньяк мужского пола за отчетный период ее не переплюнул. А режиссер-сценарист Колин Минихан, автор "От этого песок становится красным", между тем уже второй год подряд громко заявляет о своем недюжинном таланте.

Наша рецензия.

Неонуар года

"Ничего хорошего в отеле "Эль рояль" / Bad Times at the El Royale

Дрю Годдард самостоятельно снял всего два фильма. Первый -

постмодернистская деконструкция хоррора "Хижина в лесу". Второй - собственно, "Эль рояль". Ода периоду на стыке внахлест 60-х и 70-х, мастер-класс по музыкальному саспенсу, камерный триллер, не уступающий "Омерзительной восьмерке" , и так далее - чего здесь только нет. Есть даже Дакота Джонсон. И она даже не смотрится нелепо на фоне Джеффа Бриджеса. Вот как крут Дрю Годдард.

Наша рецензия.

Конспирология года

"Под Сильвер-Лэйк" / Under the Silver Lake

Дэвид Роберт Митчелл, подаривший нам чудесный хоррор "Оно" (который It Follow

s на самом деле), молчал четыре года. А потом выдал монструозный безжалостный разбор всей вообще поп-культуры (вот как это делается, Стивен) в форме старомодного нуарного детектива про исчезнувшую девушку, наполненный многочисленными отсылками-пасхалками (притом не вываленными кучей на экран, Стивен) и тонкими издевательскими шутками. Фильм о том, что будет, если долго всматриваться в поп-культуру.

Наша рецензия.

Мультфильм года

"Остров собак" / Isle of Dogs

Уэс Андерсон опять сделал идеально симметричную милоту, и все купились, кроме пары-тройки японцев, к

оторые живут в Америке и любят оскорбляться. Кукольные приключения мальчугана и своры кабыздохов на постапокалиптического вида острове в антиутопическом мире, где власть захватили кошатники, обильно политы любовью к японской культуре и собачкам. Свобода, равенство, цуцики!

Наша рецензия.

Клюква года

"Красный воробей" / Red Sparrow

Настолько прямолинейной, убогой и примитивной пропаганды, как этот, с позволения сказать, "

Пустышка года

шпионский боевик", Голливуд не позволял себе даже в годы холодной войны. Так что "Красный воробей" вместе с его главной героиней Доминикой Егоровой должен войти в учебники.

"Первому игроку приготовиться" / Ready Player One

Заверив голливудскую общественность в своей лояльности посредством тенденциозно

го "Секретного досье" , Стивен Спилберг выпустил фантастический аттракцион, доверху набитый пасхалками и отсылками на работы своих друзей и, конечно, себя, любимого. И больше не содержащий ровным счетом ничего.

Наша рецензия.

Разочарование года

"Человек, который убил Дон Кихота" / The Man Who Killed Don Quixote

Бывший "монти пайтон" Терри Гиллиам снимал свою фарс

овую версию легенды о Рыцаре печального образа почти 30 лет . Наконец-то она добралась до нас сквозь непролазные дебри производственного ада. И, пожалуй, лучше бы этого не делала - настолько она получилась несбалансированной. А местами - до безобразия плоской.

Наша рецензия.