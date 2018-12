Авторитетный журнал составил список худших фильмов года

Редакция популярного издания The Hollywood Reporter подготовила список разочаровавших её фильмов уходящего года, которые сопроводила короткими комментариями.

10. Тоталитарный урбан-ремейк о ведьмах и их красных танцах власти "Суспирия" (Suspiria, реж. Лука Гуаданьино): "Интеллектуальное переосмысление буйного нервно-красочного оригинала Дарио Ардженто явно не пошло материалу на пользу".

9. Семейное фэнтези с болливудским волшебством и пафосными речами "Излом времени" (A Wrinkle in Time, реж. Ава Дюверней): "Фильм не очаровывает и не обезоруживает, а эмоции едва пробиваются сквозь строго просчитанную структуру фильма".

8. Разговорно-взрывной триллер о терроризме и палестино-израильском конфликте "Операция "Шаровая молния" (Entebbe/7 Days in Entebbe, реж. Жозе Падилья): "Фильм переполнен неуклюжими штампами, включая слабую романтическую линию. Трудно всерьез воспринимать трагедию фильма, когда в нем звучат фразы вроде: "Я сражаюсь, чтобы ты могла танцевать".

7. Криминал и расизм в драматичной black-версии сильной женщины а-ля Эрин Брокович "Лос-Анджелес в огне" (Kings, реж. Дениз Гамзе Эргювен): "Сложную тему расовых конфликтов и беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году здорово разбавляют гламурная святость героини Холли Берри и некоторые неувязки драматических линий, из-за чего картина едва ли не превращается в ромком".

6. Визуально искрящийся на каждом шагу парафраз нетленной истории "Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms, реж. Стюарт Леви): "Вечная история, сочиненная гением Э. Гофмана и неувядающей музыкой П. Чайковского, в исполнении Disney похожа на сложно украшенный, но жутко калорийный торт, который выглядит изумительно, но может здорово подпортить здоровье. Слишком много внимания было уделено спецэффектам, из-за чего сама история просто задыхается".

5. Комиксовый боевик об инопланетном раздвоении личности простого журналиста "Веном" (Venom, реж. Рубен Фляйшер): "Весь фильм ценен только тем, что потный, взъерошенный и щетинистый Том Харди регулярно подталкивает к мысли о том, что вот он, идеальный кандидат на роль Харви Вайнштейна. В остальном достаточно ограничиться фразой: "В мире уже достаточно супергероев".

4. Бесконечная драма со слезами и долгими взглядами от автора сериала "Это мы" - "Сама жизнь" (Life Itself, реж. Дэн Фогельман): "Квалифицированный слезовыжиматель Дэн Фогельман выдает слишком схематичный фильм, который важен лишь для самого себя".

3. Свадьба как итог в бледной на выдумку БДСМ-драме "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed, режиссер Джеймс Фоули): "Последняя часть, возможно, одной из худших франшиз последнего времени не завершается никаким серьезным "взрывом", превращая героев в типично скучную пару с огромным количеством дорогих безделушек, а сама история, если у авторов остались совесть и чувство меры, нуждается лишь в анальной пробке".

2. Костюмированный экшен со стрелами и штампами из фильмов про ограбления казино "Робин Гуд: Начало" (Robin Hood, реж. Отто Баттхерст): "Иронично-издевательский подход Гая Ричи к его "Мечу короля Артура" и его относительно неплохие сборы дали повод продюсерам этой картины еще раз провернуть трюк с модными костюмами и пулеметным монтажом. В итоге это вылилось в одну из самых нелепых версий приключений известного разбойника и его друзей, а все, кто принимал участие в работе над фильмом, должны принести публичное покаяние.

1. Криминальная драма с одним из самых низких рейтингов в истории "Кодекс Готти" (Gotti, реж. Кевин Коннолли): "Большинство фильмов о мафии показывает, что власть извращает, а цена за верность Коза Ностра всегда очень высока. Но к почти биографическому фильму Коннолли это не относится - сценарий плохо написан, напряжение отсутствует, порой просто смешон, но в целом часто скучен. Лишь одно в нем интересно - он первым в истории кино показывает гангстера Джона Готти в основном лишь как любящего семьянина, а его сына как жертву преследований правительства".