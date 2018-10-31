В Москве сегодня завершается крупный киносмотр - Амфест , длившийся больше месяца и показавший отечественному зрителю ряд примечательных новых (и старых тоже) американских картин. Среди показов особое место занимала премьера обеих частей новейшего произведения Грега Сестеро (Грег лично почтил ее своим присутствием вместе с актером Риком Эдвардсом) "Т(о)варищи на века".

Сестеро - друг и партнер знаменитого Томми Вайсо, режиссера, сценариста, продюсера и главной звезды бессмертного антишедевра "Комната" 2003 года, прозванного критиками "Гражданином Кейном" плохих фильмов" и обеспечившего своему создателю вечную славу худшего режиссера всех времен и народов, которую он отвоевал у самого Эда Вуда.

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"Комната" была чудовищной "любовной драмой", буквально с первого же показа превратившаяся в глазах зрителя в комедию. Постепенно на коллективных её просмотрах сложились определенные традиции, включающие обязательное скандирование знаменитых реплик, копирование самых нелепых сцен и так далее (организаторы Амфеста позаботились о том, чтобы сеанс "Комнаты" максимально соответствовал стандартам, - и преуспели).

В 2013-м году Сестеро стал соавтором нашумевшей книги "Горе-творец" (The Disaster Artist), где рассказал историю своей знакомства и дружбы с экстравагантным и крайне загадочным чудаком Вайсо, а также, конечно, о съемках ленты, к тому времени ставшей настоящим культом среди любителей нестандартного кинематографа. Книга легла в основу одноименной комедии Джеймса Франко, поднявшей новую волну популярности восхитительно идиотского кино, снятого Вайсо, и вновь пробудившей интерес к фигуре Томми, окутанной плотной дымкой тайны.

В 2017-м и 2018-м поочередно вышли первый и второй фильмы дилогии "Т(о)варищи на века", снятые режиссером-дебютантом Джастином МакГрегором по сценарию Сестеро. В главных ролях, как и в "Комнате", - Вайсо и Сестеро. Трудно сформулировать ожидания любого поклонника незаурядных талантов Томми, который вернулся на большие экраны с полноценной ролью спустя столько лет. Но в том, что зрелище фанатов ожидало неординарное, едва ли кто-то сомневался. Так оно и вышло.

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Сестеро, очевидно, решил, наконец, перейти на более высокий художественный уровень - и прихватить с собой Томми. При этом окончательно разрывать связи с прославившей обоих "Комнатой" они - намеренно или нет - не стали. Да и возможно ли это в проекте с участием Томми Вайсо в принципе? Фильм, представляющий собой чудесную жанровую кашу (тут вам и мелодрама, и триллер, и даже мистический хоррор - и, конечно, комедия), то корчит серьезную мину, то откровенно смеется над этой серьезностью, постоянно оставляя зрителя в блаженном недоумении от происходящего - а это, пожалуй, единственное ощущение, которое точно соответствует запросам целевой аудитории.

Фильм второй вообще почти полностью обходится без звериной харизмы Вайсо (он тут играет - только представьте - сумасбродного сотрудника морга), который лишь в конце ставит жирную точку неистовым перформансом, украшающим простодушный и умильный сюжетный твист. Зато вместо него бешеной маскулинностью начинает блистать Рик Эдвардс (Джейк Мортон из "Санта-Барбары") - бюджетный, но удивительно достойный заменитель Клинта Иствуда. Сам же Сестеро бесконечно мил в своем амплуа растерянного лопуха, которое ему невероятно к лицу.

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Дикая и в то же время трогательная история о коварных предательствах, нерушимой дружбе и нелегальной торговле золотыми зубами (какая там "Пьяная фирма" или, прости господи, "Во все тяжкие"!), перманентно сопровождающаяся флёром безумия и трэша, предстает замечательным образцом наивного искусства. На этот раз, в отличие от "Комнаты", - вполне осознанного. Что её нисколько не делает хуже.

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