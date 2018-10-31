В рамках завершающегося сегодня Фестиваля американского кино в Москве показали новый фильм режиссера Джастина МакГрегора "Т(о)варищи на века" (Best F(r)iends), состоящий из двух полуторачасовых частей. Но основное внимание к дилогии привлекала к нему отнюдь не фигура режиссера, для которого этот проект стал первым режиссерским опытом. Дело в том, что автор сценария "Т(о)варищей" - не кто иной, как Грег Сестеро, знаменитый "Марк" из "Комнаты", признанной худшим фильмом всех времен и народов.

Но и это - не самое главное. Главное - то, что Грег вместе с демиургом "Комнаты" - неповторимым эксцентриком Томми Вайсо - сыграли в "Т(о)варищах" главные роли. Компанию им составил Рик Эдвардс, звезда "Санта-Барбары", брутальный обладатель шести мотоциклов и лучший Клинт Иствуд планеты после самого Клинта Иствуда. О том, что у этой замечательной компании в итоге получилось, читайте в нашей рецензии.

Сам Томми, к сожалению, оказался слишком занят полетами в открытом космосе и снаружи всех измерений, зато Сестеро и Эдвардс Россию посетить смогли, чем вызвали абсолютный восторг отечественных фанатов "Комнаты" - а их оказалось немало. Помимо премьеры "Т(о)варищей", на Амфесте состоялся спецпоказ "Комнаты", и проходил он в лучших традициях этих мероприятий, с хоровым скандированием культовых фраз и швырянием пластиковых ложек в экран главного зала кинотеатра "Октябрь".

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ

Грег в течение нескольких дней добродушно общался с российскими поклонниками. Кроме того, обаятельный 40-летний американец с модельной внешностью (собственно, в модельном бизнесе он себя тоже успел себя попробовать) и печатью легкой усталости от груза постоянной самоиронии на лице любезно согласился дать интервью обозревателю "Кинократии".

Привет, Марк! (Hi, Mark! - здесь и далее курсивом выделены знаменитые цитаты из "Комнаты" - прим.). Итак, Грег, как вы пришли к идее создания "Т(о)варищей на века"? И почему прошло так много времени, прежде чем вы вновь решили создать что-то вместе с Томми Вайсо?

Грег Сестеро: Это был длительный процесс. "Комната" вышла в 2003-м, потом стала постепенно набирать популярность, потом я написал книгу… В общем, должно было пройти некоторое время, прежде чем я понял, что хочу снять новый фильм.

"Т(о)варищи на века" - режиссерский дебют Джастина МакГрегора. Почему вы доверили снимать именно ему, а не стали снимать сами или вместе с Томми, например? Ведь у Томми в фильмографии уже есть одна весьма успешная в своем роде картина.

Кадр из фильма "Комната". Фото: kinopoisk.ru

Грег Сестеро: Ну, мне просто очень хотелось, чтобы этот фильм был совершенно другим. Ему требовался иной режиссерский взгляд. Поэтому я пригласил Джастина, с которым я познакомился через общего друга. Понимаете, я хотел сделать нечто принципиально иное, выполненное в своем стиле, и в то же время - подходящее для Томми.

А что объединяет и отличает друг от друга "Комнату" и "Т(о)варищей на века"? Не скажется ли популярность "Комнаты" пагубно на восприятии зрителя при просмотре "Т(о)варищей"?



Грег Сестеро: Объединяет только моё участие и участие Томми. В остальном - ничего общего.

Показ "Т(о)варищей" сопровождает титр, сообщающий, что фильм "основан на реальных событиях". Что под этим имеется в виду - в нем каким-то образом отражается история ваших отношений с Томми? И насколько сюжет близок к настоящей истории?

Грег Сестеро: Да, сценарий основан на нашем с Томми совместном путешествии, которое мы совершили много лет назад. Это во-первых. А во-вторых - история с зубами, которые мы продаем как металлолом. Эта история тоже абсолютно реальна.

Да ладно!

Грег Сестеро: Серьезно.

Вторая часть "Т(о)варищей" получилась отличной, ничуть не хуже первой. Однако довольно смелым выглядит решение оставить ее почти без Томми - у него там ощутимо меньше экранного времени. А ведь Томми - главный "аттракцион" для зрителя. Почему вы решились на такой ход?

Кадр из фильма "Т(о)варищи на века". Фото: kinopoisk.ru

Грег Сестеро: Мне вообще вторая часть нравится больше первой. Она очень самобытной получилась. Что касается экранного времени Томми… Дело в том, что я рассказывал историю, и она направилась вот в такое вот русло. То есть каким-то особым решением это не было, просто сама история предполагала его меньшее участие.

В самом начале "Т(о)варищей" ваш герой немой. Потом Томми почему-то говорит, что "он знает", что завтра он заговорит. И это действительно происходит. Что всё это вообще значит?

Грег Сестеро: Это всё растет из предыстории персонажа и из его состояния. Он находится в непростой ситуации, он очень смущен - и в это время встречает героя Томми с его склонностью к доминированию.

Как думаете, вы и Томми сильно выросли как актеры со времен "Комнаты"?

Грег Сестеро: Да, я думаю - во всяком случае, надеюсь, - что мы прогрессировали.

Наверняка Томми и сейчас много импровизирует. Не расскажете о его импровизациях?

Грег Сестеро: Я бы не сказал, что при работе над "Т(о)варищами" он чересчур много импровизировал, ведь роль написана лично для него. Но вот, например, в сцене с китайской едой он явно был в ударе. Да, он зажигал, но особых изменений в сценарий он не вносил.

Вам понравился "Горе-творец" Джеймса Франко? Насколько он адекватно отражает то, что происходило на самом деле?

Грег Сестеро: Джеймс, конечно, кое-что изменил и добавил, но, по-моему, отлично справился с этой историей. Я думаю, он её максимально адекватно показал. Фильм мне очень понравился.

Кстати, Джеймс выиграл "Золотой глобус" за воплощение Томми Вайсо в "Горе-творце", но на "Оскаре", в отличие от вас, даже не получил номинации (Грег Сестеро был номинирован как соавтор сценария - прим.). Не думаете, что это может быть связано с секс-скандалами вокруг Франко? И если да, то по делу?

Грег Сестеро: По-моему, Джеймс заслужил номинацию на "Оскар". Я очень разочарован, что он её не получил. Не могу сказать, связано ли это со скандалами, но уверен, что номинацию он заслужил. Трудно рассуждать о причинах - многие актеры по подобным причинам не получили свои номинации. Но, по крайней мере, он выиграл "Золотой глобус".

Раз уж мы заговорили о "харассменте". В обоих ваших с Томми фильмах женщины обычно предстают злыми, коварными и "разрывающими кого-нибудь на части" ("You’re tearing me apart. Lisa!”)...

Грег Сестеро: Наверное, все дело в том, что нам не везло с девушками. Думаю, только наши бывшие всему виной. Никакой глобальной идеи не стоит за этим. Всё дело в неудачном опыте.

Не боитесь, учитывая современные тенденции в Голливуде, что вас с Томми обвинят в сексизме или чем-то таком?

Грег Сестеро: Да нет, это же просто так совпало, это отдельные истории, отражающие исключительно личные переживания. В этом нет никакого намеренного послания или чего-то вроде этого. Вот мой персонаж, например, тоже плохой парень. И персонаж Рика. Так что это не в одну сторону работает. Эти герои имеют реальные прототипы, вот и всё. Вы, кстати, сразу догадались, что Рик окажется плохим парнем?

Пожалуй, нет, не сразу.

Грег Сестеро: Это здорово.

Грег Сестеро и Рик Эдвардс. Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ

Кстати, о плохих парнях. Почему ваши герои всегда предают героев Томми? Why, Greg, why-y-y?

Грег Сестеро: Ну, мой герой вот сначала думал, что это герой Томми первым его предает. Такое иногда происходит. Это обычные трудности, возникающие в общении людей, в том числе друзей.

Когда наступил - и наступил ли? - тот момент, когда Томми осознал, что серьезным режиссером ему не стать, но при этом он имеет отличный шанс стать легендой и войти в историю?

Грег Сестеро: Мне кажется, он так совсем не думает и полагает, что вполне успешен как творец. И это делает всё происходящее особенно любопытным.

Ну а вы? Когда вы поняли, что с "Комнатой" что-то явно не так?

Грег Сестеро: Да ещё до того, как мы начали над ней работать.

Многим интересно, как дела у Джульетт Даниэль - той самой Лизы?

Джульетт Даниэль в роли Лизы. Кадр из фильма "Комната". Фото: kinopoisk.ru

Грег Сестеро: Джульетт - замечательный человек. Сейчас она живет в Техасе, она замужем, у нее все хорошо.



Как вам Москва? И почему Томми не приехал?

Грег Сестеро: Он не особенно много путешествует. А я очень хотел приехать и встретиться с нашими поклонниками, которые поддерживали нас все эти годы и ждали моей новой картины. И я воспользовался возможностью посетить этот великолепный город.

На московских показах "Комнаты" творится что-то невероятное, зал просто на ушах стоит…

Грег Сестеро: Да, просто потрясающе.

Как по-вашему, сформировалась ли в России правильная культура просмотра "Комнаты"? Это ведь особенный феномен.

Грег Сестеро: Да, по-моему, у россиян - действительно отличное чувство юмора. А это - всё, что нужно для "Комнаты". У них правда отличное чувство юмора - и они, что называется, "въезжают". Это очень круто. В Америке, например, некоторые люди иногда достаточно злобно регировали на фильм. Здесь ничего такого нет: люди просто от души смеются.

Грег Сестеро. Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ

Не хотели бы российский паспорт получить, как Жерар Депардье?

Грег Сестеро: Ну, у меня есть виза на три года. И она позволит мне вернуться. А приехать сюда, как я уже убедился, определенно стоит.

Томми, вне всяких сомнений, - одна из самых загадочных фигур в Голливуде. Может, все же приоткроете завесу тайны над его личностью? Кто он? Или - что он? Какой-то пришелец из открытого космоса? У вас у самого-то есть какая-нибудь информация?

Грег Сестеро: По-моему, мы все пытаемся это выяснить. Но я точно знаю, что он не живет в Трансильвании, но жил в Новом Орлеане. Будем из этого исходить.

Какие бы роли вы выбрали для себя и Томми во вселенной "Звездных войн"?

Грег Сестеро: Джа-Джа Бинкс и Люк Скауокер.

И кому какую?

Грег Сестеро: Он - Джа-Джа.

Если у нас шанс увидеть вас и Томми в роли Бэтмена и Джокера соответственно?

Грег Сестеро: Кто знает!

Тот ролик был просто великолепен!

Грег Сестеро: Да, но мы пока сыграли только одну сцену.

Каковы вообще ваши дальнейшие планы?

Грег Сестеро: Я хочу снять хоррор.

С Томми?

Грег Сестеро: Не знаю. Всё, что я пока знаю, - это то, что я хочу снять хоррор. Буду дальше экспериментировать.

И когда займетесь?

Грег Сестеро: Наверное, в следующем году.

И - извините, но просто не могу не спросить: в любом случае, как ваша половая жизнь? (Anyway, how’s your sex life?)

Грег Сестеро: Знаете, судя по тому, как меня любят в России, наверное, скоро она существенно наладится.