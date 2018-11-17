Были времена, когда каждый новый фильм братьев Коэн хотелось назвать их лучшим фильмом. Были времена, когда безусловные шедевры тандем великих режиссеров чередовал с милыми безделицами. И вот, наконец, настало время совсем уж необычное. Поскольку "Баллада Бастера Скраггса" - это разом и милая безделица, и безусловный шедевр, и - чего уж там - наверное, лучший фильм братьев Коэн.

В первом из этих определений нет и не может быть никакого пренебрежения или снисхождения: просто сделана картина с нарочитой, отчасти даже вызывающей небрежностью. Длань какого-то (какого - можно догадаться, поэтому и слово "длань" здесь кажется уместным) невидимого читателя листает иллюстрированную книгу, выбирая из нее шесть занятных историй про Дикий Запад. Которые тут же разыгрывают актеры (традиционно - как на подбор - прекрасные). Композиционной связи между новеллами - никакой, что для обычно скрупулезных и педантичных в построении фабулы Коэнов - удивительное дело.

Но в этом-то и забава, и главный аттракцион: формат коротких самостоятельных зарисовок для Netflix полностью развязал руки дуэту гениев. И позволил им в течение двух с лишним часов развлекать зрителей - а заодно и самих себя, и артистический ансамбль, и оператора-виртуоза Брюно Дельбонелля - всем, чем только можно развлечь в нежно обожаемой ими вестерн-стилистике. Причем делают это Коэны с прямо-таки нахальной легкостью, только абсолютным гениям, наверное, и доступной.

Вот хотя бы первый этюд - собственно, про Бастера Скраггса - на бумаге укладывается в одну лаконичную строку: мол, жил-был ковбой, круче всех умел петь и стрелять, но в конце концов нарвался-таки на стрелка и певца покруче. Однако чего только в эту строку (эквивалентную каким-то 15 минутам экранного хронометража) не упаковано! От уморительной "беседы" с конем и ироничной музыкальной эскапады - до тщательно детализированных интерьеров салуна, эффектных кровавых дуэлей в стиле Серджо Леоне и четко сформулированной морали, на старинный манер проговоренной в фантасмогоричной концовке.

Кстати, играет Бастера Тим Блейк Нельсон - тот самый, всем нам прекрасно знакомый по певучему переосмыслению гомеровского эпоса под названием "О где же ты, брат?" Идеальное попадание, и так у Коэнов в "Балладе" - буквально со всеми. С Джеймсом Франко в образе парадоксально везучего и вместе с тем парадоксально неудачливого грабителя банков. С привычно глыбообразным Бренданом Глисоном, примерившим типаж охотника за головами. С харизматичным Томом Уэйтсом, изобразившим... Ну да - харизматичного Тома Уэйтса (ладно, на самом деле - золотоискателя). И далее, далее, далее - включая совсем мелкие, но от этого ничуть не менее прекрасные выходы звезд типа Ральфа Айнесона и Гарри Меллинга.

Они, как это традиционно происходит у Коэнов, не скупятся на выразительные гримасы, смешные ужимки, шутки-прибаутки и остроумные реплики в блистательно прописанных диалогах. А диалоги эти - опять же, как это традиционно происходит у Коэнов, - в большинстве своем посвящены неистребимым человеческим порокам. Алчности, самоуверенности, глупости, подлости, высокомерию. В общем, всему, что живые классики американского кино любят высмеивать и - обязательно - беспощадно карать. Высшая справедливость и неизбежность возмездия всегда были ключевыми темами их творчества, и The Ballad of Buster Scruggs - не исключение.

Иными словами, сколько бы Итан и Джоэл ни юморили и сколько бы ни выдерживали максимально ненавязчивый и расслабленный комедийный тон (подчеркнутый этакими манерно-наивными интонациями оркестровок постоянного коэновского соратника - Картера Беруэлла), новый фильм снова и снова напоминает о том, почему его авторов частенько называют цадиками. По их версии, зло - неизбежная константа, но на стороне добра - сама судьба. Иногда - в лице нелепого анекдотического случая, неожиданной встречи или даже прилетевшей невесть откуда пули.

Детерминизм, фатум, карма, рок, весы Астреи... Названий - много, а суть - одна; и нет, кажется, более подходящих декораций для ее отображения, чем декорации олдскульного вестерна. При поверхностном ознакомлении "Баллада" может сойти за насмешливую пародию на один из важнейших жанров Голливуда, за издевательство над ним и за его деконструкцию. Вот только ближе к середине становится ясно: братья Коэн затевали свой альманах (изначально - в виде сериала) не только и не столько ради троллинга - сколько ради того, чтобы рассказать очередную пронзительную притчу о праведниках и негодяях. А где еще их искать, как не в Штатах суровой эпохи фронтира?

Для самых непонятливых и склонных видеть в фильмографии Коэнов лишь циничный стеб, впрочем, предусмотрены две последние главы. Одна - трагическая, с участием незамужней сироты (Зои Казан), в поисках счастья обретшей нечто совершенно иное, - оказывается настоящим кодексом гуманизма, проговоренным без единого намека на глум. Другая - на первый взгляд, квазитарантиновский трэш про попутчиков в дилижансе - оборачивается натуральным готическим хоррором. Оставляющим нас - как и "Баллада Бастера Скраггса" в целом - наедине с не самыми веселыми мыслями о ценности человеческой жизни, законах бытия и прочих нюансах экзистенции.

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