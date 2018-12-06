Ларса фон Триера погнали взашей с Каннского фестиваля за необдуманную (ой ли?) реплику о симпатии к Гитлеру. Потом решили простить и вернуть - а то без фон Триера как-то не то. Думали, наверное, что он глубоко раскаялся. Фон Триер вернулся с фильмом "Дом, который построил Джек" - про адского (в том числе буквально) маньяка, в котором опять высказался про Гитлера - примерно так же. Но уже не собственными устами, так что как бы не считается.

Сама по себе уже эта ситуация представляется как гомерически смешной анекдот. Притом сатирический. Многое о Каннском фестивале и его публике, с сеанса разбежавшейся в ужасе, говорящий. Тем более что ничего прямо вот такого в фильме нет, чтобы разбегаться. Бывает и покруче шок-контент. Это они еще какого-нибудь "Сального душителя" не видели (и очень зря, между прочим).

Еще больше о порицающих Триера просвещенных и высоконравственных европейцах говорит их возмущенность садистской сценой с утенком. По мнению самых прогрессивных и передовых гуманистов, именно отрезание лапки утенку следует признать наиболее шокирующим из того, что показал в своем фильме фон Триер. Какие там убийства женщин и детей (изображенные с демонстративной циничной веселостью и натурализмом)! Слезинка ребенка не в тренде, теперь в структуре современной морали ее место заняла лапка утенка.

И вот от таких проявлений любви к своим ближним и становится, как пелось в одной песне, страшно за рассудок и нрав. Не чуждый парадоксам режиссер, постоянно (и небезосновательно) обвиняемый в мизантропии, своей прямолинейной, но выразительной провокацией с удивительной легкостью выводит всю эту сердобольную публику на чистую воду.

Этим вот нехитрым приемом он побуждает ее самостоятельно продемонстрировать собственное лицемерие - точно так же поступает и протагонист, предлагая жертве обратиться за помощью и понимая, что ничем не рискует. Безусловно, фон Триер к человечеству относится с большим скепсисом. Однако его мизантропия, избавленная, в отличие от фильмов некоторых любимцев Канна, от политических лозунгов и дидактичного морализаторства, в "Джеке" выполняет функцию зеркала. А зеркала, как известно, обычно не нравятся обладателям особенно хороших лиц.

Насчет женщин - тоже очень смешно. Для нынешней радикально феминистски настроенной либеральной общественности "Дом, который построил Джек" - форменный жупел. Потому что титульный герой, маньяк, обвинения в гендерной дискриминации отметает, в его коллекции 60 трупов обоих полов. Просто так совпало, что фильм состоит из нескольких эпизодов умерщвления именно женщин. Непроходимо тупых женщин - что, опять же, чистое совпадение.

Джек рассказывает свою историю старику по имени Вердж, в котором без труда угадывается видный античный поэт, бывший когда-то гидом Данте Алигьери по загробному миру. В Джеке так же без труда угадывается сам Ларс фон Триер, известный скромняга. Джек, неспешно шлепая по сырым подземельям, излагает свою биографию, попутно беседуя с Верджем на разные отвлеченные темы. Природа творчества, виноделие, Гитлер, архитектура - познавательный и увлекательный разговор двух образованных людей. Любо-дорого послушать.

Все это, конечно, интересно, но, по сути, - не более чем фонтриеровский выпендреж. Куча бесполезной информации, пространные размышления и мини-ретроспектива работ самого мастера. Основная часть в отрыве от контекста теряет половину очарования. Если оставить за скобками фон Триера, его самолюбование (смотрите, завидуйте, я - вот такой!) и то, над чем он жирно иронизирует, от "Дома, который построил Джек" останется черная комедия про душегуба. Не слишком оригинальная, но довольно забавная.

Другое дело, что оставить это все за скобками не так легко. Джек, мечтающий построить дом, никогда его не построит. Вернее, построит, но не нормальный человеческий дом, а совсем не нормальный. Хотя и в некотором смысле все же человеческий - как та многоножка, если вы понимаете. В этом трагедия Джека: встретив однажды нахальную и чересчур говорливую блондинку, он срывается, и дальше уже пути назад, к нормальному, для него нет. Сказка, как говорится, ложь...

Подобно своему альтер эго, Ларс также давно прошел точку невозврата. Он бы, может, и рад делать нормальное скучное фестивальное кино, да только кому оно нужно? Не поймут-с. Нужно, чтобы в Ларса тыкали пальцами, охали, восхищались им, осуждали его, чтобы его выгоняли и звали назад. Нужно Ларсу фон Триеру в первую очередь - да и всем нам, пожалуй, но чуть меньше. Он готов ради этого провалиться в ад, зная, что за ним никто туда не последует. Трагедия или нет, но как минимум уважения его безумное упорство достойно.

4.0