Кровавый четверг: брак без мужчины - признак маньячины

Молодая супружеская пара лесбиянок, одна рыженькая, другая страшненькая, приезжает в загородный домик отдохнуть от своих лесбиянских дел. Кругом - лес, рядом - озеро. Тишь, благодать, романтика, песни под гитару, любовь, умиротворение. Только вот что-то с этой рыженькой не так. Что-то во взгляде ее такое проскакивает звериное, да еще из ружья она стреляет, точно спецназовец какой. И верно: маньячкой оказывается девушка. Хладнокровной серийной убийцей.

Женушку свою раз - и с обрыва швыряет. А та, доселе ничего почти не подозревавшая, выживает, в полете неожиданно прозрев. И деру. Однако по кочкам да оврагам с вывихнутыми во все стороны конечностями скакать - то еще удовольствие. Особенно когда за тобой по пятам следует бешеная мадам, сызмальства выслеживать добычу заботливым отцом приученная. Но и добыча не так проста - и конечности себе вправить способна, и рану зашить подручными средствами, и вообще ни по физическим, ни по умственным показателям среднему мужику не уступает. Стало быть, веселая намечается дуэль.

В прошлом году мы вам в рубрике "Кровавый четверг" рассказывали о драматическом зомби-хорроре "От этого песок становится красным" (It Stains the Sands Red). Про зомби-апокалипсис, блондинистую профурсетку и ее личного коуча по саморазвитию, ходячего плотоядного кадавра, от которого она удирает по пустыне и в процессе, как ни парадоксально, становится лучше, чище и добрее.

"Что тебе нужно для жизни" (What Keeps You Alive) - новый фильм того же автора. С той же Бриттани Аллен в главной роли. Он тоже минималистичен и тоже номинально про погоню охотника за жертвой. Только в данном случае на героиню Аллен охотится не зомби, а любимый ее человек. И вместо пустыни - живописные лесные пейзажи.

Фактически это очередной пересказ "Синей бороды" на современный, гендерно небинарный лад, бойко перемигивающийся с "Забавными играми" Михаэля Ханеке. Но чертовски талантливо исполненный. Психологический триллер, в должной степени кровавый и по-хорошему садистский, половина очарования которого заключена в игре канадского дарования Ханны Эмили Андерсон. Вряд ли это имя вам о чем-то говорит, но поверьте: таких чудесных, одновременно жестоких и милых психопаток в кинематографе не случалось давненько. А как под гитару поет - жуть и восхищение.

Ну а насчет главного - давно ведь подмечено, что сугубо женские побоища - зрелище по каким-то причинам завораживающее. А тут еще и женские персонажи прописаны как надо, сильные во всех смыслах, лесбиянки к тому же. То есть всем угодил автор. Которого зовут, кстати, Колин Минихан. И это имя пора бы уже запомнить. Поскольку есть основания полагать, что в ближайшее время оно будет звучать все громче и громче.