Полиция разводит руками. И тут на помощь приходит благодарный клиент Грея - сумрачный гений. Давай, говорит, мы на тебе одну штуку протестируем. Встроим в тебя искусственный интеллект - его, кстати, Стем зовут, познакомься, - который всем твоим организмом будет управлять. Сменим прошивку с заводской на кастомную, так сказать. Перестанешь быть парализованным, будешь как раньше, даже лучше. Только никому - ни-ни. А то мало ли что.

Если вы посмотрели "Веном", и он вас разочаровал - своей наивной прямолинейностью, обезжиренностью или чем другим, - то вот вам, пожалуйста, сладенького закусить. Все примерно то же самое, только умнее, изобретательнее, мрачнее, веселее и в двадцать раз дешевле. Это - "Апгрейд" Ли Уоннелла.

Недалекое будущее победившего киберпанка. Беспилотные автомобили, развитые VR-технологии и прочие блага прогресса уютно соседствуют с нищетой, возросшим могуществом корпораций в ущерб простому люду, высоким уровнем преступности и так далее. Все по канонам.

Автомеханик-ретроград Грей старательно отгораживается от всяких новомодных прибамбасов, зарабатывая на хлеб реставрацией старинных машин. Зато вот его супруга как раз в одной из корпораций служит, взглядов бойфренда не разделяя, что не мешает им друг друга нежно любить. Но однажды, что иронично - после сбоя в системе самоходного транспорта, на них нападают бандиты. Ее сразу убивают, а его делают инвалидом, парализованным ниже шеи.

Искусственный этот интеллект - что-то типа симбиота из "Венома", но неживой. Хотя это как сказать. Тоже любитель поговорить и тоже с норовом. Грей планирует использовать нового компаньона, чтобы найти и покарать своих обидчиков - отсюда имеем классический сюжет про месть. У Стема, между тем, собственные планы имеются, что приводит к неожиданному финалу и алармистской морали. Мол, трансгуманизм трансгуманизмом, прогресс прогрессом, но есть такая вероятность, что если гаджеты слишком поумнеют, то их устремления пойдут с нашими вразрез. И это для нас чревато.

Кроме того, рассматриваются некоторые парадоксы киборгизации: где та грань, за которой модифицированный человек - уже не человек? И VR-технологии не просто так упомянуты: в некотором роде "Апгрейд" - более реалистичная (и/или пессимистичная) версия "Первому игроку приготовиться".

Все это, положим, не бог весть какие свежие идеи. Однако ж из совокупности футурологических допущений складывается довольно правдоподобная картина не очень-то светлого будущего, в котором человечество, порабощенное собственными творениями, прозябает либо в грязи и тотальной депрессии, либо в цифровом поддельном мире ("Черное зеркало"? Какое "Черное зеркало"?).

Если же оставить за скобками страшные пророчества о том, к чему ведет повальное увлечение гаджетами, успевшие за последние годы несколько приесться, то в остатке мы все равно имеем крепкий экшн-триллер с весьма качественным клоном Тома Харди в главной роли. Логана Маршалла-Грина вы можете помнить по отличному сериалу "Наемник Куорри" и - вот так совпадение! - третьестепенной роли мелкого злодея в прошлогоднем фильме о Человеке-пауке. Здесь он ничем не уступает своему более именитому коллеге, а в плане драматургии отношения Грея с его внутренним кибердемоном куда интереснее милой дружбы Эдди Брока с инопланетным паразитом.

Маршалл-Грин, помимо прочего, отлично поработал над пластикой: когда контроль над телом его персонажа захватывает компьютерный мозг, манера движения меняется соответствующим образом. Особенно эффектно это выглядит в боевых сценах, оригинально к тому же поставленных и снятых - просто сказка. Без красивых и дорогих компьютерных спецэффектов, но с душой. В смысле с кровью. Честный "взрослый" рейтинг - все как надо.

Чего-то подобного мы ждали получить от Sony в "Веноме". Но в Sony на все ожидания начихали и всучили вместо этого фильм не более чем сносный. Впрочем, зритель проглотил и не поморщился - кассовые сборы тому подтверждение. Проигнорировать напрашивающееся сравнение трудно - тем более что отечественные прокатчики явно решили на похожести сыграть, даже постер нарисовали соответствующий, с половиной лица актера, каким-то отсутствующим в фильме роботом и прямым упоминанием "Венома".

И тем не менее "Апгрейд", во-первых, не так уж и похож. А во-вторых, гораздо круче. Условного визави картина Ли Уоннелла укладывает на лопатки плотно закрученным сюжетом с небанальными ходами, сложно устроенным миром, драматургией, чувством юмора - да чем угодно. Но 780 миллионов долларов "Апгрейду" не видать никогда. Ну и черт бы с ними. Не в деньгах же счастье, в самом деле.

4.5