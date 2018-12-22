Итоги 2018 года: 5 лучших российских сериалов по версии "Кинократии"

Уходящий год мы запомним благодаря не только домашнему чемпионату мира, но и чуть менее заметному, но не менее замечательному событию - ощутимому скачку российской сериальной индустрии.

И хотя качественного исторического сериала "Золотая орда" и "Годунов" нас попросили еще подождать, хороших и даже отличных кинопроектов собственного производства на нашем ТВ и в онлайн-сервисах появилось небывало много. В связи с чем "Кинократия" впервые публикует подборку лучших российских сериалов года.

"Домашний арест"

Хлесткая политическая сатира - лишь одно из множества достоинств нашумевшего проекта Слепакова-Буслова. Главное, чем цепляет сериал - искренняя любовь к персонажам, населяющим обшарпанную российскую действительность. Кажется, впервые на экране эта действительность не выглядит ни приукрашенной, ни инфернально-безнадежной (как у Крыжовникова в "Звоните ДиКаприо").

"Домашний арест" примиряет обитателей коммуналок и дворцов, оппозиционеров и сотрудников ФСБ, пролетариев и жирующих капиталистов, убедительно показывая, что все мы не такие уж хорошие, конечно, но и не такие плохие. То есть дает робкую и немного наивную, но все же надежду.

Полноценная рецензия - здесь.

"Обычная женщина"

Криминально-драматический сериал Бориса Хлебникова не затерялся бы и в эфирной сетке какого-нибудь FX, Showtime или AMC. Разве что для HBO в нем обнаженки маловато. Что, естественно, нисколько не минус.

"Обычная женщина" - это прежде всего острый, наваристый сюжет со множеством отличных женских персонажей (не сильных-независимых, которых мужики обижают, а действительно сложных), среди которых следует выделить не только героиню Анны Михалковой, тайную сутенершу с холодным умом и железным характером, но и ее самого опасного противника - словно импортированную из Скандинуарии женщину-следователя (Дарья Савельева) с теми же качествами и страшной личной драмой в довесок.

Полноценная рецензия - здесь.

"Ненастье"

Роману Алексея Иванова "Ненастье" повезло гораздо больше, чем другим произведениям одного из крупнейших современных российских прозаиков. Он вскоре после своей публикации получил экранизацию - причем экранизацию весьма достойную.

Полная отчаяния история бывшего "афганца" по кличке Немец (Александр Яценко), показанная видным отечественным сериалоделом Сергеем Урсуляком ("Ликвидация", "Жизнь и судьба"), по-настоящему цепляет, живописуя все прелести раннего капиталистического строительства на обломках СССР и показывая, как судьбы молодых еще людей ломались в этом адском хаосе за бесценок - или вообще просто так.

Полноценная рецензия - здесь.

"Частица вселенной"

Восьмисерийный фильм режиссера и сценаристки Алены Званцовой ("Норвег", "Оттепель") был снят еще в 2016-м, но до эфира на Первом канале дошел только теперь. Как и резонансный проект Hulu "Первые", он описывает "закулисье" космической программы. Только, в отличие от тоскливой мелодрамы с Шоном Пенном, за те же восемь эпизодов успевает рассказать внятную историю, не оставляющую равнодушной.

Хорошие актерские работы (Алексей Макаров, Виктория Исакова, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Владимир Яглыч и другие), выразительные образы (особенно классно выступил Алексей Агранович, сыгравший зоркого психолога), дотошное и потому достоверное описание жизни космонавтов, приятные глазу - особенно учитывая телеформат - сцены в космосе. И, самое главное, цепляющий - при всей своей бесхитростности (любовный треугольник) - драматический сюжет.

"Гоголь"

Технически первый сезон "Гоголя" (второй, будем надеяться, воспоследует) начался в 2017 году, а закончится, когда покажут недостающие две серии. Но финал с заголовком "Страшная месть" состоялся в уходящем году. Поэтому пускай "Гоголь" будет здесь.

Откровенно придурковатый, но чрезвычайно веселый, сериал о приключениях Николая Васильевича в Диканьке и потусторонних мирах начинался как условно "Русская история ужасов", а закончился как какой-то русский Marvel. С настоящими супергероями мировой литературы вместо этих ваших бездушных капитанов америк. А также с правильными атрибутами развлекательного кино для взрослых. С какой стороны ни посмотри - достижение эпохальное.

Отдельные рецензии на все вышедшие части - здесь, здесь и здесь.