"Обычная женщина": наш ответ сериалу "Во все тяжкие"

В первом эпизоде сериала ТВ-3 "Обычная женщина" одна из ключевых сцен демонстрирует спрятанный в матрас гостиничного номера труп проститутки. И хотя криминальная драма Бориса Хлебникова ("Коктебель", "Сумасшедшая помощь", "Аритмия" ) по настроению никак не связана с фильмами Роберта Родригеса, нельзя не признать, что к таким смелым завязкам в нашей телепродукции мы отнюдь не привыкли.

Возможно, пора нам всем от скепсиса в отношении самого явления отечественного ТВ постепенно избавляться. В уходящем году для этого было сделано немало. Была, например, великолепная сатира Семёна Слепакова "Домашний арест", а по федеральным каналам транслировались вполне достойные внимания теледрамы "Ненастье" и "Частица вселенной". В этом ряду "Обычная женщина" занимает почетнейшее место.

Однозначное лидерство мешает за ней признать только тот праздник циничного юмора, который нам подарил Слепаков. Но это (первое место, второе...) условность, на которой не стоит зацикливаться. Тем более что в сегменте многосерийных триллеров и драм у нас дела давненько обстоят так себе. В худшем случае подсовывали какую-нибудь "Саранчу", в лучшем - какой-нибудь "Метод". Над ними, между прочим, работали не последние в стране режиссеры - снявший "Гоголя" Егор Баранов и автор "Майора" и "Дурака" Юрий Быков. Но как-то всё не складывалось. А вот у Хлебникова - сложилось. Его драматический сериал - удивительно качественное кино с небывалым прежде количеством достоинств.

Первое из них - захватывающий и внятный сюжет, не чуждый здоровой социальной критике, с эффектными и убедительными сюжетными поворотами, яркими и цельными персонажами. Пускай фабула не отличается абсолютной оригинальностью - история оборотистой сутенёрши, притворяющейся перед своими близкими скромной обывательницей, весьма напоминает "Во все тяжкие" - самобытности "Обычную женщину" это ничуть не лишает.

У нас, кстати, уже был один вариант "Во все тяжкие" по-русски - искрометная черная комедия "Пьяная фирма", использовавшая идею Винса Гиллигана для выстраивания своего безумного гротескного мира. В этом плане телефильм Хлебникова куда ближе к "оригиналу": это совершенно серьезная и тяжелая картина. Впрочем, не лишенная, как и похождения Хайзенберга, известной трагикомичности.

Отличает же "Женщину" чуткое реагирование на гендерные тренды в мировой поп-культуре, только интерпретирует их с оглядкой на национальную специфику: вместо пресловутой "сильной и независимой женщины", отважно воюющей с харассментом и притеснениями, на экране предстает тот самый несколько подзабытый архетип, что коня остановит и в избу войдет. Ей не до этих политкорректных глупостей, оскорбляться некогда (да и о женской солидарности она, как видим, не слишком беспокоится) - детей надо воспитывать (третий на подходе), за мужем-недотепой приглядывать. И заодно - за своим прикрытием, палаткой с цветами. А ещё нужны деньги. Причём - так уж вышло - такие, что никакими цветами не заработаешь.

Другой бесспорный козырь "Женщины" - отличный актерский состав, где каждый идеально попал в свой неоднозначный образ. Помимо Анны Михалковой, которой суровые дамы с серьезным характером и крепкими нервами удаются просто замечательно (можно заодно вспомнить ту же "Частицу вселенной"), идеальную для себя роль - мещанина, с переменным успехом стремящегося с минимальными потерями сохранить достоинство и соответствовать собственным представлениям о порядочности, - нашел Евгений Гришковец. Дарья Савельева хороша в роли проницательной и сильно пьющей женщины-детектива с непростым бэкграундом в духе скандинавского нуара. На своих местах и все остальные, включая сверх всякой меры популярную нынче Александру Бортич и множество других молодых актеров.

В отличие от двенадцатисерийного "Домашнего ареста", представляющего собой законченное произведение, девять эпизодов "Обычной женщины" - только раскачка, за которой обязательно должно последовать продолжение. Зато раскачка такая лихая, что второго сезона зритель гарантированно будет ждать с таким же нетерпением, с каким ждали новых глав саги о Уолтере Уайте.

4.5