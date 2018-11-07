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По сериалу "Во все тяжкие" снимут фильм

НОВОСТЬ07.11.2018, 10:59
Текст:   Генри Достоевский

Винс Гиллиган ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу", "Секретные материалы") вместе со своими ключевыми соратниками Марком Джонсоном и Мелиссой Бернштейн возвращаются в Альбукерке.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Albuquerque Journal, речь идет полнометражном спин-оффе или приквеле "Во все тяжкие" под рабочим названием Greenbrier. Известно, что хронометраж ленты будет не менее двух часов, однако пока остается тайной, кто из прежних актеров будет приглашен.

Некоторые СМИ предположили, что героями новой истории могут оказаться сын Уолтера Уайта или Джесси Пинкман. Винс Гиллиган на эти догадки отвечал, что "все возможно".

По слухам, Гиллиган не только напишет сценарий, но еще и выступит продюсером, а также, возможно, сам срежиссирует картину.

Известно, что она станет первым проектом согласно контракту, который заключил Винс Гиллиган с Sony TV на три года. Иными словами, новости из мира почившего великого сериала на этом не закончатся.

Умопомрачительно изобретательный спин-офф, посвященный адвокату Солу Гудману, к четвертому сезону окончательно превратился в мировую классику космического уровня, так что нет никаких сомнений в том, что за качество будущего проекта можно не переживать.

Съемки стартуют в самое ближайшее время в Нью-Мексико.

Напомним, что параллельно AMC готовит свою полнометражную зомби-трилогию по мотивам франшизы "Ходячие мертвецы", где в главной роли выступит Рик Граймс, покинувший основной сериал.

Ранее мы сообщали, что полнометражные развития получат "Дэдвуд", "Клан Сопрано" и "Аббатство Даунтон".

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