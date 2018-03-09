На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

У сериала "Клан Сопрано" появится продолжение

Новость 09.03.2018, 17:03 | Текст: Олег Усков

Логично и предсказуемо: у одного из наиболее знаменитых сериалов последней четверти века, семейно-гангстерской саги "Клан Сопрано" (The Sopranos) все-таки появится продолжение. Точнее, предыстория, приквел. Как пишет Deadline, Дэвид Чейз снимет фильм под рабочим названием "Множество святых из Ньюарка" (The Many Saints of Newark).

Издание уточняет, что действие ленты сосредоточится на Ньюарке шестидесятых годов. "То было время, когда афроамериканцы и итальянцы Ньюарка вцепились друг другу в горло, причем среди гангстеров этих этнических групп конфликты протекали особо смертоносно", - говорится.

Сценарий написали Чейз и 68-летний мастодонт Лоуренс Коннор, у которого в закромах помимо работы над The Sopranos - "Подпольная империя", "Планета обезьян" (Бёртона, 2001 года), кинговское "Иногда они возвращаются", "Жемчужина Нила", "Маленький домик в прериях", так далее.

Фото: kinopoisk.ru
Культовому вестерн-сериалу "Дэдвуд" снимут достойную концовку

Известно, что некоторые из персонажей "Клана" появятся и в фильме. Особых подробностей нет, но весьма вероятно, что мы увидим отца Тони Сопрано, Джованни "Джонни Боя" Сопрано (в сериале - Джозеф Сираво), молодую Ливию (ее сыграла умершая в 2000 году от рака легких Нэнси Маршан) и дядю Джуниора (Доминик Кьянезе).

Чейз выступит в качестве продюсера и лично выберет режиссера для картины.

"Клан Сопрано" выходил на HBO с 1999 по 2007 годы (шесть сезонов, 86 серий) и до сих пор почитается рядом поклонников как величайший сериал канала.

Сюжет основан на жизнеописании Энтони "Тони" Сопрано, локального мафиозного босса северного Нью-Джерси, его семьи и многочисленных коллег, партнеров и просто окружающих - количество персонажей приближалось к сотне (включая эпизодическую Народную артистку РСФСР Елену Соловей, в начале 90-х уехавшую на ПМЖ как раз в Нью-Джерси).

Два года назад мы писали, что Чейз категорически отрицал возможность приквела "Сопрано".

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 07.03.2018
Придуманное для "Симпсонов" слово официально признано настоящим 07.03.2018
Появились постер и новый трейлер арт-хоррора "Паранормальное" 06.03.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
За месяц до премьеры в Сети появился отрывок из нового "Простоквашино" 07.03.2018
Тизер: "Черное зеркало" продлено на пятый сезон 06.03.2018
Опубликован первый тизер нового "Карточного домика" без Кевина Спейси 05.03.2018
#криминал
Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Подлый Пит" 16.02.2018
Вышел трейлер сериала, где Шона Бина не убьют сразу 14.02.2018
Вонг Карвай снимет "Войну Тонгов" про войну преступных кланов 12.09.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.