У сериала "Клан Сопрано" появится продолжение

Логично и предсказуемо: у одного из наиболее знаменитых сериалов последней четверти века, семейно-гангстерской саги "Клан Сопрано" (The Sopranos) все-таки появится продолжение. Точнее, предыстория, приквел. Как пишет Deadline, Дэвид Чейз снимет фильм под рабочим названием "Множество святых из Ньюарка" (The Many Saints of Newark).

Издание уточняет, что действие ленты сосредоточится на Ньюарке шестидесятых годов. "То было время, когда афроамериканцы и итальянцы Ньюарка вцепились друг другу в горло, причем среди гангстеров этих этнических групп конфликты протекали особо смертоносно", - говорится.

Сценарий написали Чейз и 68-летний мастодонт Лоуренс Коннор, у которого в закромах помимо работы над The Sopranos - "Подпольная империя", "Планета обезьян" (Бёртона, 2001 года), кинговское "Иногда они возвращаются", "Жемчужина Нила", "Маленький домик в прериях", так далее.

Известно, что некоторые из персонажей "Клана" появятся и в фильме. Особых подробностей нет, но весьма вероятно, что мы увидим отца Тони Сопрано, Джованни "Джонни Боя" Сопрано (в сериале - Джозеф Сираво), молодую Ливию (ее сыграла умершая в 2000 году от рака легких Нэнси Маршан) и дядю Джуниора (Доминик Кьянезе).

Чейз выступит в качестве продюсера и лично выберет режиссера для картины.

"Клан Сопрано" выходил на HBO с 1999 по 2007 годы (шесть сезонов, 86 серий) и до сих пор почитается рядом поклонников как величайший сериал канала.

Сюжет основан на жизнеописании Энтони "Тони" Сопрано, локального мафиозного босса северного Нью-Джерси, его семьи и многочисленных коллег, партнеров и просто окружающих - количество персонажей приближалось к сотне (включая эпизодическую Народную артистку РСФСР Елену Соловей, в начале 90-х уехавшую на ПМЖ как раз в Нью-Джерси).

Два года назад мы писали, что Чейз категорически отрицал возможность приквела "Сопрано".