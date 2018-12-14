Итоги 2018 года: три лучших новых мультсериала по версии "Кинократии"

"Кинократия" приступает к подведению итогов уходящего года. И начинаем мы с приятного и всеми любимого - с мультсериалов. В 2018-м, помимо всем прекрасно известных телехитов - "Симпсонов" , "Гриффинов", South Park , "Коня БоДжека" и других, мы также увидели радующие глаз и другие органы чувств новинки. О некоторых мы уже успели рассказать, но кое-что припасли. Все они очень разные и рассчитаны на совершенно различную публику. Но одинаково достойны самого пристального внимания. Вот они.

"Хильда" / Hilda

Свежий проект Netflix, основанный на приключенческих книгах английского художника Люка Пирсона (приложившего руку к почившему в этом году "Времени приключений"), стилистически и настроенчески наследует таким шедеврам детской анимации, как диснеевский "Гравити Фолз" и "По ту сторону изгороди" Cartoon Network.

Девочка Хильда живет в волшебном мире, населённом сказочными существами, аккуратно позаимствованными Пирсоном из скандинавской и британской мифологии. Тролли, ниссы, невидимые лилипуты, эмоционально ранимые великаны, говорящий ворон Вальравн, всякая подземная нечисть и тому подобные создания окружают главную героиню и постоянно впутывают её в какие-нибудь истории.

Воспитывает неспокойную барышню, испытывающую явные проблемы с социализацией (со сверстниками ей просто скучно) мнительная мать-одиночка. Она скептически относится к вышеперечисленной живности, но отнюдь не отрицает их существования: в мире "Хильды" фантастическое - один из привычных элементов быта.

На городе Трольберге, куда по воле чересчур заботливой родительницы и отчасти - жестокого рока, протагонистка переезжает из родной лесной избушки, уже заметно сказался процесс рационализации и "расколдования", однако и тут есть чем себя занять: удивительное - совсем рядом, только руку протяни.

Во втором сезоне, который нас, конечно, ждет, лесных приключений, судя по всему, будет больше. И это - дополнительная причина его дожидаться с нетерпением.

С более подробным обзором первого сезона "Хильды" можно ознакомиться здесь.

"Разочарование" / Disenchantment

Некоторые поклонники создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга поспешили заявить о соответствии названия его нового проекта его содержанию, но мы ответственно заявляем: это полная чепуха.

У шоу про Гомера и его домашних в разгаре юбилейный тридцатый сезон, и покидать эфир главное детище Грейнинга явно не собирается. Что, конечно, можно только приветствовать.

Но с "Симпсонами" всё понятно - идут себе и идут, предсказывают будущее, шутят над актуальной повесткой и над самими собой, и так, наверное, будет всегда. Тем же, кто несколько подустал от бесконечной гомеровой телеодиссеи (вполне понятное чувство) и хочет от них передохнуть, а также для тех, кто скучает по "Футураме", и запущено "Разочарование". Тоже, кстати, на Netflix, что бы мы без него делали.

Чувствуется, что демиургу давно требовался глоток свежего воздуха, и покинуть Спрингфилд для этого было обязательным условием. Натешившись издевательством (пусть и любовным) над научной фантастикой, Мэтт обратился к зеркальному жанру - фэнтези. И не прогадал.

Сказки для взрослых, а также всяческие пеплумы и фильмы о средневековье сейчас переживают небывалый бум зрительского интереса. Грех не воспользоваться этой ситуацией - особенно для такого ироничного интерпретатора, как Грейнинг.

Оригинальная история неудачливой, но по-своему веселой принцессы Бин, бестолкового эльфа Эльфо и демона-трикстера Люци умело жонглирует жанровыми клише, развлекает неожиданными отсылками к классике и текущим бестселлерам, радует чернейшим юмором. Смешит, короче говоря, часто и со вкусом.

Второй сезон? Будет. Правда, к сожалению, не так скоро, как хотелось бы.

Наша развернутая рецензия на первый сезон "Разочарование" - здесь.

"Повелители мяча" / Ballmastrz 9009

Далекое-предалекое будущее после мировой войны и тотальной чумы, населенное всем, чем угодно. С доминированием несказанных - пером не описать - мутантов (включите фантазию на максимум… и вскоре поймите, что и этого было мало).

Чтобы предотвратить дальнейшие губительные распри, древнее андрогинное эксцентричное божество, имеющее веселый и жеманный нрав, вводит в обиход игру, позволяющую качественно выпускать негативные пары. Игра заменяет все ранее существовавшие виды спорта и имеет всего два правила, одно из которых в том, что никаких правил нет.

Потеха пользуется бешеной популярностью во всей Вселенной, проводится с участием разумных живых мячей и включает в себя, в первую очередь, физическое истребление команды противника (этакой окончательно поехавший роллербол). Что, впрочем, не фатально, поскольку выбывших тут же восстанавливают до прежнего состояния с помощью инновационного B.E.H.O. - особых розовых целебных амёб.

В центре истории - "Лептоны", самая пропащая команда в истории, гнездящаяся на планете по переработке фекалий. Тогда как на вершине этой спортивно-пищевой пирамиды - стремительно восходящая Гэз Дигзи, лихой отморозок, обуреваемая звездной болезнью и пускающаяся то и дело во все тяжкие.

Где в списке - максимально противоестественные сексуальные практики, самые странные и вычурные наркотические препараты, дестрой, дебоши, показное на всё наплевательство.

Утомленное эскападами любимицы и огорченное ее поведением божество, после того, как Гэз в пятый раз выходит из реабилитационной клиники, сгоняет ее с пьедестала и позорно ссылает к "Лептонам". С условием, что Дигзи сможет вернуться в высшую лигу, если лузеры выиграют под ее руководством хотя бы один матч.

Гэз скрежещет зубами - предприятие видится безнадежным… Но почти сразу же случается чудо: неудачники вдруг, сами не понимая как, обретают-возрождают много веков назад утраченное искусство Повелителя мяча - навык объединяться в сокрушительного, непобедимого "вольтрона"… На экране - десять неудержимых серий в формате перманентного чахоточного безумия, разукрашенного обескураживающим количеством изощренного и болезненного насилия.

Выглядит все как белая горячка хардкорного любителя аниме, от пуза объевшегося ядовитыми липучками для мух. А то и чего похуже.

Ностальгически вспомним: в 2007-м на экраны вышел анимационный сериал "Супертюрьма!" ("Тюряга" / Superjail!) - один из эталонных пиков черной, абсурдистской анимации на пределе. Шоу, от которого у человека стандартной умственной модификации уже минут через семь начинал вытекать глаз.

"Мультик" был закрыт в 2012-м после четырех восхитительных сезонов. Но, к счастью, столь специфически святое место не осталось пустовать, и в уходящем году режиссер-сценарист-продюсер Кристи Каракас, один из создателей Superjail!, триумфально вернулся со своим новым проектом.

Внимание: если вас мутило от "Тюряги" - бегите от Ballmastrz 9009, страшно крича и теряя валенки.