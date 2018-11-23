Сериал на выходные: "Хильда" - новый атмосферный сказочный мультсериал

Уходящий год успел порадовать любителей нестандартной анимации не только ударными продолжениями "Коня БоДжека" и South Park , а также всевозможных симпсонов-гриффинов, но и замечательными новинками. Здесь общая тенденция продолжилась: Netflix, продолжающий снабжать нас всевозможной продукцией самого разного качества, подарил пару настоящих жемчужин.

Сначала вездесущая платформа выпустила первый сезон отличного "Разочарования" Мэтта Грейнинга, а вскоре представила "Хильду". Тоже густо замешанную на мифологическом материале, но рассчитанную на куда более широкую аудиторию. И от этого не менее, конечно, прекрасную.

Мультсериал основан на популярных книжках английского художника Люка Пирсона (работавшего, кстати, над "Временем приключений") про девочку Хильду, живущую в некой условной северной стране бок о бок со всякими волшебными существами, явившимися из скандинавского фольклора (а отчасти - из британских сказок) и обретшими здесь совершенно новую жизнь.

Фантастическое в мире "Хильды" тесно переплетено с обыденным, так что даже скучные взрослые воспринимают троллей, мелких и склочных невидимых человечков, великанов, домовых-ниссе и прочую экзотическую живность как нечто само собой разумеющееся. Разве только детского восторга по отношению к этой подозрительной и беспокойной фауне они не испытывают. А совсем наоборот.

Зато Хильда, растущая под бдительным присмотром любящей, но несколько занудной матери в уединенном загородном домике, в мире непредсказуемых и капризных, в той или иной степени разумных, но порой - довольно опасных фантастических тварей чувствует себя, как Сэмуайз Гэмджи в Шире.

Однако из-за неуклюжей великанской диверсии и реакционного материнского охранительства ей вскоре приходится покинуть свою магическую пастораль и переехать в город. К дикому, разумеется, своему неудовольствию променять дружбу с харизматичным и циничным живым Поленом, исследование тайн лесов, полей и гор, выяснение отношений с эмоционально ранимыми великанами и тому подобные увлекательные вещи на городскую школу и общение с дурацкими сверстниками.

Город, впрочем, не так уж плох. Одно название уже звучит многообещающе: Трольберг. Всяческой волшбы, необычных явлений и существ хватает и здесь, пусть даже от некоторых из них городские власти отгородились каменной стеной (и не ищите, пожалуйста, хотя бы здесь намеков на Дональда Трампа). От всего не отгородишься. Помимо милых, но способных доставить определенные неприятности котовшей, тут водится более крупная и злобная живность.

Так что и в этом городке Хильда вместе со своим верным другом лисоленем (да, это такая умильная помесь лиса с оленем) и примкнувшими к ним скаутами находят себе приключения. А заодно - могучего союзника в лице мифического ворона Вальравна.

Два мультипикационных проекта, с которыми заранее начали - и небезосновательно - сравнивать новый проект Netflix, "Твин Пикс" для детей "Гравити Фолз" и такой же восхитительно мрачненький мини-сериал "По ту сторону изгороди", выводили своих героев - городских мальчиков и девочек, что называется, "из зоны комфорта" и помещали их в дебри всякой захватывающей небывальщины. Хильду же сюжет с первых серий направляет в сторону, противоположную движению юных дауншифтеров, но головокружительной сумрачной атмосферы темной (в безопасных пределах) сказки это нисколько не вредит.

К тому же, как вполне справедливо отметил сварливый, но мудрый сучковатый дух чащоб, то, что ты ушел из леса, еще не значит, что лес покинул тебя. Второй сезон нам это наверняка проиллюстрирует - в тех же завораживающих холодных красках.