Чего ждать от продолжения пятого сезона сериала "Викинги"

Не успели мы порадоваться выходу третьего сезона "Последнего королевства" , как уже настала пора переключаться на долгожданное продолжение пятого сезона эпичных "Викингов" . И тут главное - не запутаться.

Сюжет канадско-ирландского телехита от канала History все ближе хронологически подбирается к событиям, с которых начал автор популярных исторических романов Бернард Корнуэлл свои "Саксонские хроники", легшие в основу "Последнего королевства".

"Викинги", как и "Королевство", время от времени обращаются к реальным событиям и используют в качестве персонажей реальных и полумифических героев, поминутно сталкивая их лбами, но обходятся с историческим материалом куда более вольно, чем британский писатель, аккуратно вплетающий в приближенные к фактам "Хроники" свои остроумные художественные домыслы.

То же, что показывает нам проект History - чистой воды вымысел, густая и забористая каша, замешанная на мифологии и её позднейших интерпретациях, с которыми сценаристы обходятся как им заблагорассудится. На выходе получается яркий, сочный и брутальный продукт, который уже пять сезонов не отпускает от экранов внушительную аудиторию. Несравнимую, конечно, по численности с фанатской базой главного сериала современности - "Игры престолов", но все равно довольно солидную.

После яростного тотального рубилова, подаренного нам первой половиной сезона, которая завершилась в январе, и сопровождавшегося традиционным выпиливанием важных действующих лиц, противоборствующие стороны зализывают раны, распутывают старые узлы в непростых отношениях и ещё крепче затягивают новые. Обнаруживают себя и хорошенько подзабытые персонажи предыдущих сезонов, способные внести в эту жестокую средневековую "Санта-Барбару" еще щепотку бесценного хаоса.

Сыновья Рагнара Лодброка продолжают совсем не по-братски делить отцовское наследство (при активном участии ослабевших, но хитрых саксов), копить взаимные обиды и делать глупости. Новый король Уэссекса, юный Альфред (тот самый, что помыкает горемычным Утредом Беббанбургским в "Последнем королевстве", только тут он еще совсем юн и вдобавок приобрел несколько весьма причудливых деталей биографии), изо всех сил старается укрепить свой хлипкий авторитет, пытается договориться с лихими данами и поменьше раздражать свое вероломное окружение. Флоки безуспешно пытается достучаться до гнетуще молчаливых богов в Исландии, стремясь наладить жизнь в своей нестабильной эмигрантской коммуне. Герцог Ролло надеется загладить ошибки прошлого и делится сенсационными предположениями, только путающими карты. Почти не постаревшая и все так же околдовывающая мужчин своей пышной малоросской красотой Лагерта, давно позабывшая легендарного супруга, находит очередного сердечного друга. Друг сердечный - воин Христов - болезненно рефлексирует из-за связи с язычницей и воюет (в прямом смысле) с клириками-интриганами.

Каждый, короче, занят своим делом, и уже по первым трем эпизодам второй половины пятого сезона, которые удалось посмотреть обозревателю "Кинократии", видно, что градус кровавого безумия снижаться точно не будет. Порукой тому - парочка чрезвычайно жестоких и коварных убийств, великодушно живописанных авторами шоу на старте нового десятисерийного блока с похвальным натурализмом. Ну а в том, что в конце нас ждет очередная масштабная драка, едва ли стоит сомневаться. А в шестом сезоне ещё и Заслуженного викинга РФ Козловского пообещали. Праздник, да и только.

11 эпизод пятого сезона "Викингов" в России выйдет завтра. Все серии можно посмотреть в "Амедиатеке".