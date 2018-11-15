В финальном сезоне "Игры престолов" будет много секса

Американский режиссер и продюсер Дэвид Наттер, славный, в частности, своей работой над "Игрой престолов", что было отмечено премией "Эмми", пообщался с поклонниками саги.

Для выходящего в апреле следующего года восьмого, финального сезона GOT Наттер снял три эпизода из шести и, соответственно, как нельзя лучше знает о положении дел.

Диалог Дэвида и публики состоялся в соответствующем разделе Reddit и шел по нескольким направлениям. Наттер отметил, среди прочего, что шоураннеры прислушались к чаяниям фанатов и подыграли им кое в чем. Например, сняв ряд очень качественных "интимных сцен".

Плюс, посулил Наттер, отдельные моменты сезона по накалу страстей и драматичности ничем не уступят знаменитой "красной свадьбе" - одному из самых шокирующих и переломных моментов шоу.

При этом режиссер с юмором заявил: поклонники сериала постоянно ему пеняют, что это именно он поубивал на экране большинство их любимых героев саги (Джона Сноу, например).

Естественно, от спойлеров, на которые его пытались "развести" собеседники, Наттер умело уклонился, но достаточно интересно и обстоятельно рассказал о работе над отдельными сценами прошлых сезонов, о своих любимых моментах и о том, какие замечательные ребята эти актеры, что снимаются в саге.

Дэвид Наттер родился в 1960 году, учился в Университете Майами. Снял эпизоды "Секретных материалов" и "Тысячелетия", "Города пришельцев", "Темного ангела", "Тайн Смолвиля", а также шоу "Сверхъестественное", "Терминатор: Битва за будущее" и "Менталист", "Стрела" и "Флэш".