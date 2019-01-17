У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi выпустила браслет за 2900 рублей с цветным экраном и NFC

17.01.2019,  
13:07
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Mi.com Фото: Mi.com
Фото: Mi.com

Производитель Huami, входящий в состав китайкого гиганта Xiaomi, представил новый фитнес-браслет Amazfit Cor 2, оснащенный цветным экраном и выдерживающий погружение в воду на глубину до 50 метров.

IPS-дисплей с диагональю 1,23 дюйма отображает время и дату, информацию о сожженных калориях, пройденных шагах и километраже, частоте сердечного ритма (все данные о здоровье появляются в приложении MiFit), а также сообщения и информацию о пропущенных звонках. Кроме того, с экрана трекера можно управлять музыкальным воспроизведением.

Nike выпустила кроссовки с управлением шнуровкой через смартфон

Одной из главных особенностей новинки стало наличие модуля NFC с поддержкой китайской платежной системы Alipay. Несмотря на аккумулятор малой емкости - всего 160 мАч, - браслет работает без подзарядки до 20 дней.

Amazfit Cor 2 будет продаваться в Китае по цене 299 юаней - это около 2900 рублей. У новинки есть серьезный конкурент - это Honor Band 4 от Huawei. Он также оснащен NFC и стоит около 2000 рублей, однако работает от одной зарядки лишь 14 дней.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
здоровье
Garmin Instinct: часы для тех, кто ищет приключения 14.01.2019
В США показали косметический гаджет для маскировки веснушек 12.01.2019
спорт
Кроссовки из "Назад в будущее" скоро появятся в продаже. Цена 21.12.2018
Puma возродила уникальные умные кроссовки 30-летней давности 13.12.2018
Xiaomi
Раскрыта цена сверхдешевого смартфона Redmi 7 от Xiaomi 14.01.2019
Xiaomi выпустила самую дешевую Android-телеприставку за 1800 рублей 11.01.2019