Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях. Представители группировки, напавшей на контейнеровоз, связались с судовладельцем.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Российского профсоюза моряков Юрия Сухорукова. По его словам, начались переговоры. Капитану разрешили пообщаться с судовладельцем. Выяснилось, что все у моряков "более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях". Сухоруков также уточнил, что интересы судовладельца и пиратов представляют специально нанятые посредники.

Напомним, в ночь на второе января этого года, пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы. Судно было атаковано в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 члена экипажа, в том числе - 23 гражданина России и один гражданин Украины. Шестеро Россиян были похищены.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.