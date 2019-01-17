Новости

Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь 01:18
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 01:04
Выпившие бойцы ВСУ подорвались в Донбассе на мине 01:02
Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно 00:40
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них 00:38
Мать Брэда Питта о Джоли: Эта женщина разрушила жизнь моего сына 00:04
Скончался актер и продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий 16.01.2019
В Тбилиси число жертв взрыва газа выросло до четырех 16.01.2019
Крупный производитель водки объяснил задержание гендиректора 16.01.2019
В Тбилиси в многоэтажном доме взорвался газ: есть жертвы 16.01.2019
Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России 16.01.2019
Во Львовской области отменили запрет на "русскоязычный культурный продукт" 16.01.2019
Ставки по рублевым вкладам вернулись к уровню августа 2017 года 16.01.2019
В центре Москвы насмерть замерзла женщина 16.01.2019
Цены на тепличные овощи могут вырасти 16.01.2019
Будущие преподаватели РКИ из Сибири прошли стажировку в Сербии 16.01.2019
Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3" 16.01.2019
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах 16.01.2019
В Прикамье в шахте "Уралкалия" погиб рабочий 16.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 01:18
Рубрика: В мире

Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях. Представители группировки, напавшей на контейнеровоз, связались с судовладельцем.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Российского профсоюза моряков Юрия Сухорукова. По его словам, начались переговоры. Капитану разрешили пообщаться с судовладельцем. Выяснилось, что все у моряков "более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях". Сухоруков также уточнил, что интересы судовладельца и пиратов представляют специально нанятые посредники.

Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году

Напомним, в ночь на второе января этого года, пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы. Судно было атаковано в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 члена экипажа, в том числе - 23 гражданина России и один гражданин Украины. Шестеро Россиян были похищены.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

В мире Африка Бенин Нападения пиратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27