Преимущества при поступлении в вуз предоставит в наступившем году минобразования и науки Киргизии абитуриентам, получившим сертификат о владении государственным (киргизским) языком. Об этом сообщили в ведомстве.

Как утверждают в министерстве, тестирование на знание киргизского языка пока будет проводиться по желанию самого абитуриента. Прошедшим подобный экзамен, тем не менее, выдадут государственный сертификат. Обладатель документа будет иметь приоритетное право на поступление в вуз перед другими абитуриентами - в случае, если сумма баллов, набранных во время общереспубликанского тестирования, окажется у них одинаковой.

- Для получения сертификата учащиеся школ с киргизским языком обучения должны будут показать уровень владения не ниже B1, а учащиеся школ с другими языками обучения (русский, узбекский, таджикский) - не ниже уровня А2, - сообщают в министерстве образования. - С 1 марта 2019-го школьники смогут пройти пробное тестирование на сайте системы "Кыргызтест".

Справка "РГ"



Национальный центр тестирования минобразования Киргизии выделяет несколько уровней владения госязыком: А1 - уровень выживания, А2 - базовый, В1 - средний, В2 - выше среднего, С1 - уровень профессионального владения.