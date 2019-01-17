"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер"

Сколько точно раз в году приходит к жителям Лимы торжествующая фиеста любознательные репортеры, судя по всему, пока не уточняли. Но то, что в наступившем году она пришлась для жителей перуанской столицы и на 17 января, будничный четверг- "медицинский факт". И если на стартовой кромке океана фанатов межконтинентального ралли-марафона "Дакар 2019" 6 января провожало более тысячи поклонников скоростных машин, то на финише чемпионата эту цифру, скорее всего, будут умножать кратно.

"Союз" уже был свидетелем того, как бурно встречали латиноамериканцы появление мощных и ярких машин "Синей армады" команды "КамАЗа", которая только что отметила свои первые три десятка лет. Но за это короткое время, если судить по статистике, она около ста раз успела отвоевывать первые места на мировых марафонах и рейдах, исколесив по свету почти полмиллиона километров и шестнадцать раз завоевывая трофеи золотого дакаровского бедуина.

В разное время спортивными автомобилями с казанскими номерами на соревнованиях управляли 28 пилотов, шесть из которых - действующие пилоты, а всего, утверждают болельщики команды, было построено 54 спортивные машины, создано 17 поколений спортивных грузовиков. Словом, спортивная школа и командные ценности коллектива с завидной регулярностью оказывались на высоте. Об этом говорят и результаты прошедших в песках и дюнах Перу девяти этапов.

Но глядя в глаза большинству пилотов перед финальным стартом на бивуаке в Писко, заметить усталость и обреченность от предстоящего фатального поражения даже с близкого расстояния невозможно. Кстати, наверно, самое время в двух словах поведать и о "бродячей" гостинице для пилотов "Дакара". Бивуак, чаще всего, именуют сердцем автомобильного ралли

Именно отсюда, плюнув из суеверия через левое плечо, и отправляются на перегонки с попутным ветром экипажи, и сюда же - в разноцветный палаточный городок - возвращаются с грузом прошедшего дня. Гонщики, механики, штурманы, журналисты, гости команд, счастливчики из числа болельщиков, которым повезло достать пропуск на бивуак, - все толпятся на уютном "пятачке" замкнутого пространства, успевая за две недели привыкнуть друг к другу и пережить сложную драматургию спортивного счастья и разочарования.

Отсюда и отправились с утра пораньше к заветной цели и наши лидеры в гонке грузовиков - Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Как известно, по итогам девятого этапа Николаев приобрел в актив 28 минут от Сотникова, а от голландского гонщика де Роя - полтора часа с лишним. Так что, рассуждают комментаторы, в четверг ничто не мешает Дмитрию дождаться Эдуарда после старта и вместе спокойно поехать на финиш. Внутрикомандной интриги больше нет - расклад очевиден.

И вот объявлены заключительные результаты десятого этапа. Экипаж "Ивеко" на этот раз во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу. Второе место занял Алеша Лопрайс. Тройку лучших замкнул камазовец Дмитрий Сотников.

А лидером и обладателем "золотого бедуина" перуанского ралли признан камазовец Эдуард Николаев, который уступил ван Генугтену восемь минут, но этого ему все равно хватило, чтобы удержать лидерство в общем зачёте. Николаев стал чемпионом "Дакара"-2019, а его коллега Дмитрий Сотников поднялся на вторую призовую позицию. Голландец Жерар де Рой замкнул тройку сильнейших.

Самый щекотливый вопрос, который небезразличен для болельщиков грузовиков, как высоко сможет подняться белорусский пилот на МАЗе Сергей Вязович? С одной стороны, белорус вышел на пятое место, оказавшись всего в 14 минутах от чешского именитого гонщика Алеши Лопрайса. Разрыв немаленький, но по темпу ветеран "МАЗ-СПОРТавто" выглядит на трассе стремительней. В среду все, кто был прикован к ситуации на трассе, были в восхищении от мастерства Эдуарда Николаева. Он буквально разгромил соперников, ближайшим из которых с отставанием в 14 минут стал Сергей Вязович. Дмитрий Сотников проиграл товарищу по команде 28 минут, а де Рой - на три минуты больше.

Казалось бы, чем ближе финиш, тем уверенней должны чувствовать себя участники марафона. Но это на самом деле - глубокое заблуждение. Даже результаты девятого этапа в судейских протоколах поражают многих словно гром среди ясного неба. Трудно себе представить, что сразу три пилота на мотоциклах сохранили за собой шансы на общий триумф, преодолев свыше трехсот зачетных километров с разницей в одну секунду. Все так: чилиец Пабло Кинтанилья оказался на секунду быстрее лидера "абсолюта" австралийца Тоби Прайса, а австрийский пилот Маттиас Валькнер проехал с австралийцем вообще в одно время. Статистика, признают и обозреватели гонок, и судейские чиновники - поистине легендарная!

Теперь в общем зачете Прайса и Кинтанилью разделяют минута и две секунды. И это с учетом того, что австралиец продолжает выжимать из мотора максимум газа, не реагируя на прогрессирующую боль в правой руке. А Валькнер, уступая Прайсу шесть с половиной минут, тоже продолжает верить в свою звезду.

Но мужество австралийца было сполна вознаграждено на финальной отрезке ралли. Тоби Прайс стал лучшим не только на десятом этапе, но и одержал победу в генеральной классификации. Компанию на подиуме в четверг ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причём чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего упустил второе место в общем зачёте. Второе место досталось Хосе Игнасио Корнехо Флориме. Тройку лучших замкнул Маттиас Валькнер.

Зато мало интриги и поводов для переживаний было накануне у болельщиков пилотов на квадроциклах. Правда, в среду наконец-то на финише зрители первым приветствовали не аргентинца Николаса Кавильяссо, а его соотечественника Мануэля Андухара. Он обогнал лидера на целых пять минут. Для спортивного самолюбия Мануэля - это, конечно, повод для гордости. Но на общую панораму гонок этот сюжет впечатления не производит. Запас прочности у Кавильяссо на излете "Дакара" оставляет уже сто минут. Авторы в соцсетях, не лишенные юмора, советуют ему финишировать в Лиме, сидя на квадроцикле "чуть ли не задом наперёд".

Прогнозы на победу аргентинца оказались оправданными. 27-летний Николас Кавильяссо первым пришел к финишу на десятом этапе и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

Зато черная полоса перечеркнула надежды на лидерские амбиции уральского гонщика на мотовездеходах Сергея Карякина, который к четвергу уступает лучшим мастерам гонки уже восемь часов. В среду на второй контрольной точке россиянин проигрывал больше двадцати минут, а на очередной точке минуты сложились в часы. Что касается лидеров, то чилиец Франсиско Лопес Контардо близок к победе, опередив испанского пилота Жерара Фарреса Гуэля на 60 минут. А вот шедший вторым гонщик из Чили Родриго Хавьер Морено Пьяссоли тоже пополнил в след за Карякиным ряды неудачников. Он уступил лидерам в среду более двух часов.

Победа на десятом этапе досталась бразильцу Рейналдо Маркесу Варела. Второе место занял его соотечественник Кристиан Баумгарту, а тройку лидеров замкнул Франсиско Лопес Контардо. В общем зачёте лидером назван чилиец Франсиско Лопес Контардо. Второе место в генеральной классификации осталось за Жераром Фаррес Гуэлем, а третьим на подиум поднялся Рейналдо Маркес Варела. Карякин закончил ралли-марафон на 10-й позиции.

Катарский герой ралли на внедорожниках - Нассер Аль-Аттия - не изменял своим спортивным принципам и продолжал успешно двигаться к намеченной цели. Правда, Карлос Сайнс одержал победу на 10-м этапе ралли. Второе место занял Себастьен Лёб, тройку сильнейших замкнул Сириль Депре.

Лидер общего зачёта Аль-Аттия финишировал в четверг только на 12-й позиции, но и этого ему хватило, чтобы отпраздновать в четверг окончательную победу в ралли-марафоне. А компанию на подиуме ему составили Нани Рома и Себастьен Лёб.

Финальный абзац двухнедельного отчета о перуанской спортивной дуэли будет справедливо посвятить российской мотогонщице Анастасии Нифонтовой. Она стала первой женщиной в истории "Дакар", которая преодолела всю дистанцию в категории Original by Motul, где участники обязаны самостоятельно обслуживать собственную технику, а любая помощь механиков запрещена.

Отважный пилот показала 10-й результат в своей категории на заключительном этапе ралли и стала девятой в его генеральной классификации. Всего в категории Original by Motul, судя по судейскому протоколу, финишировало 16 мотоциклистов. Справедливости ради следует добавить, что среди всех мотоциклистов россиянка заняла 60-ю позицию. "У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша", - заявила Нифонтова в интервью пресс-службе "Дакара".