Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году

За первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7% (4,7% к сопоставимому периоду 2018 года, - прим. "РГ"). Об этом сообщается в материалах Банка России.

Эти цифры, как отмечает регулятор, согласуются с базовым прогнозом Центробанка. Своего максимума годовая инфляция, полагают аналитики ЦБ, достигнет в весенние месяцы, а со второго полугодия будет снижаться и составит 5-5,5%. В начале 2020 года инфляция должна вернуться к цели Банка России (вблизи 4%).

При этом пока сохраняется неопределенность относительно влияния повышения ставки НДС на цены товаров и услуг. Ожидается также усиление неоднородности ценовой динамики по регионам, что в ЦБ связывают с различиями в структуре потребительской корзины (в части доли импорта, соотношения категорий товаров).

Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 4,3%, что близко к верхней границе прогноза Банка России (3,9-4,2%). Повышение инфляции прежде всего обусловлено влиянием ослабления рубля.