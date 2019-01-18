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18.01.2019,  
15:37
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Боевые метлы" и "мотолыги" ожидают продолжения боев в Сирии

В Сирии продолжают воевать МТ-ЛБ, прозванные "мотолыгами", и "боевые метлы"- зенитные установки ЗПУ-4.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен многоцелевой легкий бронированный транспортер, прошедший небольшую доработку. В кормовой части машины установлен бронированный щит с крупнокалиберным пулеметом ДШК. Еще один пулемет - 7,62-мм ПКТ - имеется во вращающейся башне.

"Мотолыги" впервые были замечены в Сирии в августе 2017 года. До этого такая техника у правительственных войск практически не встречалась. Имелось лишь небольшое количество выполненных на аналогичной базе зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10".

МТ-ЛБ активно применялись в боях с террористами. Они действовали вместе с БМП, а порой и вместо них. В их задачи входила транспортировка военнослужащих и оказание им огневой поддержки. Часть машин была потеряна в боях.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Что же касается ЗПУ-4, то они применялись в этом вооруженном конфликте с самого начала. Их устанавливали на БМП-1 и эвакуационные тягачи. Большую известность получил "Сирийский Терминатор"- боевая машина, созданная на базе Т-72, который по неизвестной причине лишился башни. Некоторые эксперты считают, что это был ходовой тренажер для подготовки механиков-водителей. Местные умельцы оборудовали ее решетчатыми противокумулятивными экранами.

В качестве основного вооружения как раз была применена такая счетверенная установка 14,5-мм пулеметов КПВТ.

Однако наибольшее распространение получили варианты монтажа такого оружия на автомобили. Платформами для ЗПУ служили легкие пикапы и джипы, а также различные грузовики: ЗиЛ-157, ЗиЛ-131, ГАЗ-3308 "Садко" и, как на этом видео, ГАЗ-66.

Такие импровизированные самоходки прозвали "боевыми метлами", за эффективность их ценят не меньше, чем более современные образцы военной техники.

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