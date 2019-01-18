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18.01.2019 23:16
Рубрика: В мире

Чем может грозить Риге локальный "государственный переворот"

Текст: Юрий Сизов
Фашизм, как известно, в гитлеровской Германии к власти пришел на волне избирательного права. Другими словами, достаточно законно и демократично. Вот и латышские националисты, нашедшие приют уже не первый год в парламенте этой прибалтийской страны, продолжают готовиться к штурму бастионов Рижской думы.

Дележ правительственных портфелей после октябрьских парламентских выборов прошлого года до сих пор еще в полном разгаре, но для новых героев сейма, судя по ситуации накануне крещенских морозов, более грандиозным ритуалом представляется попытка обезглавить руководство партии "Согласия" - мэра Нила Ушакова, совершить "государственный переворот" местного значения, разогнав законно избранный орган муниципальной власти в столице Латвии. Что самое настораживающее в опубликованной в местной печати информации, появившейся в пятницу на портале "Вестей", так это то, что что в атаку против социал-демократического присутствия в столичной власти уже скрестили свои мечи "крестоносцы" сразу нескольких правительственных структур.

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В ближайший понедельник, 21 января, "хромая утка" доживающего последние дни кабинета Мариса Кучинскиса будет вчитываться уже во второй законопроект о роспуске столичного самоуправления, скроенный озабоченными радикалами. И как следует из официального коммюнике министерства охраны среды и регионального развития, несмотря на противоречивые взгляды чиновников, расправу над руководством латвийской столицы успели одобрить и их партнеры из министерства юстиции. Коррупционный скандал, о котором писала "РГ" в конце прошлого года, открыл перед латышскими партиями реальный шанс совершить расправу над согласистами исключительно административными методами.

Правда, еще в канун нового года глава министерства регионального развития, прежде чем покинуть свой кабинет, пытался протащить через кабинет сырой документ о роспуске думы, но тогда даже его однопартиец - премьер-министр - вынужден был признать законопроект "юридически неубедительным". Теперь, когда после январских торжеств к переписыванию прежнего суррогата подключились правовики, в документ добавили "букет" юридической казуистики. Так что, с формальной стороны, в исправленном варианте, полагают местные обозреватели, могут появиться дополнительные резоны.

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И в итоге кавалькада бурного парламентского национализма продолжит сбор под своими знаменами союзников для решающего штурма Рижской думы. Судя по местным информационным источникам, единственным союзником Нила Ушакова могла в этом пасьянсе выступить партия нынешнего премьера "Союз зеленых и крестьян". После выборов в сейм она вместе с "Согласием" отсиживается на скамейке запасных. Другими словами, у наблюдателей остается ощущение, что "в уравнении слишком много неизвестных, чтобы давать уверенные прогнозы".

Неясно, во-первых, одобрит ли законопроект уходящее правительство, придется ли оно по вкусу новым кабинетным чиновникам, а главное, что скажет сейм на решение кабинета? И, кроме того. Даже если разгонят Рижскую Думу, о чем спят и видят лидеры радикалов, у каждого из них под "подушкой" хранятся и "узкопартийные интересы". Принесут ли внеочередные рижские выборы им выгоду или убытки, гадают они до сих пор на кофейной гуще. И ответа на этот вопрос, судя по всему, нет.

Ведь рижский муниципальный конгломерат, констатируют комментаторы, не тривиальный хозяйственный орган, а конкурирующий с правящей коалицией центр политического влияния. А следовательно - ее роспуск для Латвии будет подобен государственному перевороту.

Знатоки и любители конспирологических комбинаций уже выдвигают гипотезы относительно м поведенческих инициатив лидера "Согласия". Что в случае победы радикалов может предпринять мэр Риги? Во-первых, логично допустить, что для спасения от возможного уголовного террора он может выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах в Европарламент. Тем более, что аналитики сходятся в убеждении, что билет в Брюссель в этом случае ему гарантирован, а значит Нил Валерьевич может обеспечить себе депутатский иммунитет от уголовного преследования на ближайшие пять лет. А там уж, как говорится, "или эмир умрет, или ишак сдохнет". Правда, напоминают эксперты, иммунитет тоже не абсолютно надежный: бывает, что и в бельгийской столице депутаты выдают своих коллег на расправу.

Фото: Depositphotos
Рига: В сейме - дележ портфелей, а партии премьера указывают на скамейку запасных

Не исключается для рижского мэра и еще один гипотетический сценарий. Можно, скажем, отказаться от брюссельского мандата и сосредоточиться на внеочередных выборах в Рижскую думу. Но это слишком рискованный шаг для лидера партии, особенно если вспомнить, что по итогам последних двух выборов она стремительно теряла своих сторонников. А на волне скандала со спекуляциями при закупках европейского транспорта согласистов, скорей всего, может ожидать поражение.

На рижских порталах, правда, озвучена и еще одна версия, которая может потребовать от партии, как утверждают ее авторы, "здорового авантюризма". В ответ на попытки радикалов от власти совершить политическую рокировку в столице партия теоретически получает моральное право вывести своих сторонников под лозунгами "Защитим законную власть в Риге!", допускают местные политологи, напоминая, что в прошлом году 9 мая митинг с участием мэра города собрал в Риге более 150 тысяч участников.

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