Российские прыгуны в высоту, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Анна Чичерова и Иван Ухов одержали победы на легкоатлетическом Мемориале Лукашевича и Середкина, который прошел в Челябинске, показав при этом лучшие результаты сезона в мире.

Чичерова обошла Марию Ласицкене, которая в прошлом сезоне выиграла 25 из 26 стартов и преодолела планку на высоте 2,01 м. Анна также штурмовала и 2,03 м, но, к сожалению, неудачно. Ласицкене на "Рождественских стартах" в Минске 22 декабря прошлого года уже покорялись 2,00 м, но сейчас она взяла только 1,97 м.

Ухов прыгнул на 2,31 м, заочно опередив соперника из Беларуси Максима Недосекова, который в Минске же показал результат 2,30. Второе место в очной борьбе занял Михаил Акименко (2,28 м).

Отметим, что этих героев турнира в Челябинске мы увидим 20 января в Москве на "Битве полов".