Новости

Два новых транспортных самолета Ан-148 получил ЦВО 21:10
Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое 21:06
Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году 20:59
Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата 20:44
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года 20:37
В Мурманске из почтовых отделений исчезло пиво 20:35
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей 20:33
Шесть человек пострадали в крупной аварии в Рязани 20:18
В Ленобласти лесовоз столкнулся с тремя легковушками 20:11
СМИ: В Стокгольме проходят секретные переговоры США и КНДР 20:08
В Петербурге ушли в отставку четыре вице-губернатора 19:55
Российские ученые предложили создать космические "паровозы" 19:34
Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР 19:33
В Азове напали на полицейского в отделе МВД 19:24
Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы 19:22
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН 19:12
Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну 19:00
Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии 18:58
Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом 18:39
Родители получат компенсацию после гибели сына или дочери на производстве 18:38
Россияне заняли пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону 18:29
СМИ: В США работа судов будет приостановлена из-за "шатдауна" 18:23
Все погибшие при взрыве газа в Шахтах похоронены 18:21
Штурман упавшего Су-34 выжил благодаря герметичному костюму 18:20
В Башкирии завели дело о загрязнении воздуха в Сибае 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 21:06
Рубрика: Власть

Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое

Текст: Иван Пышечкин

Количество преступлений в столичной подземке кратно сократилось в течение пяти лет - их стали совершать реже более чем в два раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4%", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили и тенденцию к снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений в метро. Искать злоумышленников тоже стали эффективнее - количество расследованных преступлений увеличилось более чем на 75%, а их раскрываемость превысила 52%. При этом раскрываемость грабежей возросла на 4% и составила почти 78%. Также в столичной полиции отчитались, что были раскрыты все разбои.

Две станции Большого кольца московского метро будут сданы в 2019 году

Показатели улучшились и по отдельным видам преступлений - реже стали фиксироваться случаи карманных краж - их число сократилось более чем на 7%. Позитивная тенденция отмечена и по хулиганству - таких эпизодов стало меньше на 22%. Что касается побоев, то и здесь статистика показывает хорошую динамику - количество таких преступлений снизилось на 16%. 

Эти результаты были озвучены в ходе совещания по итогам работы ведомства за 2018 год. На этом мероприятии начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко наградил сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

В минувшем году в столице прибавилось 17 новых станций метро. Чтобы взять их все под охрану и организовать на них полицейские посты, было проведено перераспределение числа сотрудников патрульно-постовой службы.

Власть Безопасность Правоохранительная система Москва ГУМВД Москвы ЧП в метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску