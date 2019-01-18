Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое

Количество преступлений в столичной подземке кратно сократилось в течение пяти лет - их стали совершать реже более чем в два раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4%", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили и тенденцию к снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений в метро. Искать злоумышленников тоже стали эффективнее - количество расследованных преступлений увеличилось более чем на 75%, а их раскрываемость превысила 52%. При этом раскрываемость грабежей возросла на 4% и составила почти 78%. Также в столичной полиции отчитались, что были раскрыты все разбои.

Показатели улучшились и по отдельным видам преступлений - реже стали фиксироваться случаи карманных краж - их число сократилось более чем на 7%. Позитивная тенденция отмечена и по хулиганству - таких эпизодов стало меньше на 22%. Что касается побоев, то и здесь статистика показывает хорошую динамику - количество таких преступлений снизилось на 16%.

Эти результаты были озвучены в ходе совещания по итогам работы ведомства за 2018 год. На этом мероприятии начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко наградил сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

В минувшем году в столице прибавилось 17 новых станций метро. Чтобы взять их все под охрану и организовать на них полицейские посты, было проведено перераспределение числа сотрудников патрульно-постовой службы.