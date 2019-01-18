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Рубрика: В мире

Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения. Ранее сообщалось о девяти погибших и 54 раненых.

Фото: REUTERS/NJERI MWANGI
Число жертв теракта в столице Кении увеличилось до 15

По данным портала Heraldo, среди жертв взрыва - гражданка Эквадора, которая проходила обучение в полицейской школе. Еще одна эквадорка получила ранения. Портал Estrella сообщает, что среди раненых также двое граждан Панамы, пишет РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло неподалеку от полицейской академии. Власти Колумбии уже установили, что за рулем автомобиля, прорвавшегося на территорию учебного заведения и затем взорвавшегося, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб. Мотивы его действий пока не известны. Взрыв прогремел через несколько минут после окончания церемонии присвоения выпускникам званий.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Близлежащая территория оцеплена силами правоохранителей и военных.

В мире Южная Америка Колумбия
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