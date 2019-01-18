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18.01.2019 13:12
Рубрика: Экономика

Депутаты предложили продавать алкоголь и табак в спецмагазинах

Текст: Надежда Толстоухова
На рассмотрение нижней палаты российского парламента собираются внести законопроект о запрете продажи табака и алкоголя в обычных магазинах. С такой инициативой выступил депутат Андрей Свинцов.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"Предлагаем установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной и табачной продукцией может осуществляться в исключительно специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции (и сопутствующих табаку товаров), не будет продаваться ничего.

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Поскольку действуют ограничения по времени продажи алкогольной продукции, то такие магазины вынужденно будут закрываться в ночное время", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается запретить вход в такие магазины несовершеннолетним, потому что ничего кроме алкоголя и табака там продаваться не будет. "Суть законопроекта - полностью убрать алкоголь и табак из торговых точек, где могут находиться дети, убрать в отдельные магазины, куда доступ лицам до 18 лет будет запрещен", - отмечает Андрей Свинцов.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак
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