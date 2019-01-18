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18.01.2019,  
15:41
Текст:  Руслан Мельников

Двух пилотов столкнувшихся Су-34 доставили на аэродром

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Спасатели доставили двух пилотов столкнувшихся в воздухе Су-34 на аэродром Восточного военного округа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, их переправили туда на вертолете поисково-спасательных сил. Сейчас летчикам оказывают необходимую медпомощь.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34

Также сообщается, что в районе катапультирования в сложных условиях продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Волнение моря составляет четыре балла.

Напомним, во время плановых учебно-тренировочных полетов над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега два Су-34 коснулись друг друга. Двух пилотов удалось спасти.

По предварительной информации, причиной столкновения оказалась ошибка пилотирования.

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Фото: National Museum of the U.S. Navy/ Wikimedia.org
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