Двух пилотов столкнувшихся Су-34 доставили на аэродром

Спасатели доставили двух пилотов столкнувшихся в воздухе Су-34 на аэродром Восточного военного округа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, их переправили туда на вертолете поисково-спасательных сил. Сейчас летчикам оказывают необходимую медпомощь.

Также сообщается, что в районе катапультирования в сложных условиях продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Волнение моря составляет четыре балла.

Напомним, во время плановых учебно-тренировочных полетов над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега два Су-34 коснулись друг друга. Двух пилотов удалось спасти.

По предварительной информации, причиной столкновения оказалась ошибка пилотирования.