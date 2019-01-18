Спасен второй пилот Су-34, упавшего в Хабаровском крае

Минобороны России сообщило о спасении второго члена экипажа бомбардировщиков Су-34 ВКС России, упавшего в Татарский пролив после столкновения с однотипным самолетом.

- Вертолет с первого захода завис над спасательным плотом, в котором находился летчик. Его подняли на борт вертолета. Состояние офицера удовлетворительное, - сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Ранее вертолет поднял из штормового моря первого члена экипажа Су-34. Состояние его здоровья также не внушает опасений.

Напомним, в 8.07 мск пятницы два Су-34, отрабатывавшие совместное маневрирование, столкнулись над Японским морем. Отметки самолетов пропали с радаров в районе поселка Нельма Хабаровского края.

О судьбе второго бомбардировщика пока ничего неизвестно. Спасательная операция осложняется плохой погодой: в Охотском море бушует шторм со шквалистым ветром. ВМФ отправил на поиски шесть кораблей и противолодочный самолет Ту-142, способный обнаруживать объекты на поверхности воды в любых условиях.

- В специальном костюме на спасательном плоту летчики могут провести в море до суток без угрозы жизни, - рассказали в Минобороны РФ.

Тем временем

Причиной столкновения бомбардировщиков, предварительно, стала ошибка пилотирования. "Отказа техники не было", - рассказал агентству источник в силовых структурах края.