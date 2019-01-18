Пилот Су-34 найден живым в Охотском море

Один из членов экипажа бомбардировщика Су-34 обнаружен в Охотском море. Он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы.

- Пилота нашел экипаж вертолета Ми-8. К месту обнаружения направлено находящееся поблизости рыболовецкое судно, - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России. Спасательная операция проходит при шторме и шквалистом ветре.

Напомним, во время полета над Татарским проливом два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга. Один самолет упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго неизвестна. Бомбардировщики пропали с радаров недалеко от поселка Нельма в Хабаровском крае.

Су-34 выполняли тренировочный полет без вооружения.