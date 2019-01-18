В Хабаровском крае столкнулись два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в небе во время полета над Татарским проливом. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на некий источник в региональных силовых структурах, который сообщил, что ЧП случилось примерно час назад. Собеседник утверждает, что Су-34 шли со стороны моря, и экипаж одного из них катапультировался.

Отмечается, что самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.

Подробности происшествия выясняются. Проводится поисковая операция. Судьба членов экипажей пока не известна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, самолеты летели без боекомплекта, а катапультировались оба экипажа.