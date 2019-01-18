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Рубрика: Спорт

Акулы Перу

Экипажи "КАМАЗ-мастер" сделали победный дубль в грузовом зачете "Дакара"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7768 (10)
Экипаж Эдуарда Николаева, выступающий за российскую команду "КАМАЗ-мастер", стал победителем знаменитого ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Второе место у еще одного представителя "синей армады" Дмитрия Сотникова.
В качестве пилота Эдуард Николаев (его "КАМАЗ" на фото) выиграл уже четвертый "Дакар" в карьере. Фото: РИА Новости В качестве пилота Эдуард Николаев (его "КАМАЗ" на фото) выиграл уже четвертый "Дакар" в карьере. Фото: РИА Новости
В качестве пилота Эдуард Николаев (его "КАМАЗ" на фото) выиграл уже четвертый "Дакар" в карьере. Фото: РИА Новости

В качестве гонщика Николаев выиграл "Дакар" уже в четвертый раз и третий кряду. Но, пожалуй, ни один из предыдущих триумфов не дался пилоту так тяжело, как нынешний. Его Николаеву вместе со всей командой "КАМАЗ-мастер" пришлось буквально выстрадать.
"Дакар-2019" бьет рекорды по количеству сходов

Напомним, на просторах Перу, где проходил маршрут "Дакара-2019", "КАМАЗ" соревновался четырьмя новыми грузовиками. Шаг был рискованный: к примеру, экипаж Айрата Мардеева снялся с пробега именно из-за технических проблем. А вот Андрею Каргинову просто не повезло: его "КАМАЗ" был дисквалифицирован не самым бесспорным решением организаторов. Которое, скажем прямо, по ходу автомарафона оказалось далеко не единственным.

В итоге почти половину дистанции "КАМАЗ-мастер" был вынужден соревноваться двумя машинами, что значительно ограничивало возможности подстраховки в случае неприятных сюрпризов. А они на этом "Дакаре" происходили постоянно, причем со всеми участниками гонки. Одни намертво застревали в дюнах, другие испытывали трудности с навигацией, а у кого-то банально возникали проблемы с техникой. Собственно для "КАМАЗа" роковым едва не стал восьмой этап, на котором Николаев, с самого начала возглавлявший общий зачет, надолго увяз в песке и даже временно потерял лидерство в генеральной классификации. Другое дело, что соперники команды "КАМАЗ-мастер", в первую очередь голландец Жерар де Рой на "Ивеко", проблемами россиян воспользоваться толком не сумели.

Уже на девятом этапе Николаев вернулся на первую строчку в "генералке": перед десятым, заключительным спецучастком с финишем в перуанской столице Лиме его преимущество над занимавшим третье место де Роем составляло больше полутора часов.

В любой другой ситуации россиянина, наверно, можно было бы короновать заранее, но только не на нынешнем ралли. К счастью, Николаев, прошедший весь этап бок о бок с Сотниковым, повода для беспокойства больше не дал.

- "Дакар" был очень трудный, много этапов, и все они были сложными. Очень высокая температура, сложный песок, - дал Эдуард экспресс-комментарий в эфире местного ТВ.

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Экипаж Каргинова снят с "Дакара" странным решением судей
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Экипаж Мардеева снялся с "Дакара" из-за проблем с грузовиком

Теперь, что касается результатов "Дакара-2019" в других классах. В зачете легковых автомобилей победу, уже вторую в карьере, праздновал катарец Нассер Аль-Аттия. В зачете мотоциклов впору говорить о подвиге. Австралиец Тоби Прайс (KTM) несколько этапов преодолел с травмой запястья. И все равно завоевал главный трофей ралли - "золотого бедуина".

Кстати, в мотоциклах свой победитель есть и у нас. Речь об Анастасии Нифонтовой. В генеральной классификации она стала только 62-й, но место в данном случае не имеет никакого значения. Ведь Настя стала первой женщиной, сумевшей проехать всю дистанцию "Дакара" в категории, исключающей помощь механиков.

В зачете мотовездеходов мы очень надеялись на нашего Сергея Карякина, но, увы, перманентные неполадки с техникой, а также переворот на одном из этапов помешали ему всерьез поучаствовать в борьбе за победу. Хотя сам Сергей, до сих пор соревновавшийся в квадроциклах, своим дебютом в новом качестве остался доволен: "Учитывая все неприятности, которые обрушились на наш экипаж во второй части марафона, мы на финише - и это маленькая победа".

Карякин показал десятый результат, а выиграл в счете багги чилиец Франсиско Лопес Контардо. Наконец, в квадроциклах триумфатором стал аргентинец Николас Кавильяссо.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"
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