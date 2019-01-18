Эксперт: Полис ОСАГО подорожает для 15-20 процентов водителей

Татьяна Никитина, руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА):

- С 9 января 2019 года стартовала реформа ОСАГО, которую активно обсуждали в прошлом году. Основная идея реформы - сделать тариф более индивидуальным, зависящим от уровня риска конкретного водителя.

Первые два изменения вступили в силу 9 января. Это расширение тарифного коридора на 20 процентов в обе стороны и изменение коэффициента возраста и стажа. Нижняя граница коридора для легковых автомобилей физических лиц теперь составляет 2746 рублей (ранее - 3432 рубля), верхняя - 4942 рубля (ранее - 4118 рублей).

Коэффициент "возраст-стаж" по новым правилам рассчитывается по 58 категориям вместо 4. Вместо двух вариантов возраста и двух вариантов стажа теперь используется по 8 градаций в каждой категории. Максимальное значение коэффициента составляет 1,87, минимальное - 0,93. В отличие от ранее действовавшего принципа применяются не только повышающий, но и понижающий коэффициенты. Для водителей старше 35 лет с опытом вождения более 3 лет, а также для категории 30-34 года со стажем более 10 лет коэффициент снизился. Повышение коснулось в основном молодых и неопытных водителей.

Следующее изменение, касающееся коэффициента "бонус-малус" (КБМ), вступит в силу 1 апреля. Водитель сможет выбрать более выгодный для себя коэффициент, также он не будет обнуляться при перерыве в вождении. С периодичностью один раз в год КБМ будет пересчитываться с учетом убытков, произошедших за этот год.

Ожидания страховщиков в отношении реформы позитивны: около 10 миллиардов рублей дополнительных премий в год, что составляет примерно пять процентов премий. Ожидания ЦБ в три раза ниже (+1,5 процента премий), но увеличение средней стоимости полиса не подвергается сомнению. В результате первого этапа реформы полис подорожает для 15-20 процентов водителей. Пока лидеры сегмента либо оставили базовые тарифы без изменений (в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях), либо повысили их для большинства субъектов РФ. Увеличение коснулось и нетоксичных регионов, что объясняется как стратегией регионального развития (данный субъект РФ не входит в число территорий присутствия), так и желанием скомпенсировать убытки предыдущих периодов. При этом страховщики обязаны сообщать Центральному банку об изменении ставок и публиковать их на своих сайтах.

Снижение стоимости полиса могут ожидать аккуратные водители старше 30 лет, но не во всех регионах. При этом стоимость уменьшится в большинстве случаев не за счет базового тарифа (по расчетам РСА, снижение базовых ставок коснется около 20 регионов), а за счет коэффициентов. По мере дальнейшей реализации реформы страховщики будут конкурировать за малоубыточных клиентов, прежде всего за счет цены. Идеальных тарифов ждать не стоит, но без сомнения новая тарификация будет более справедливой. В то же время при серьезном увеличении цены для аварийных водителей возможен сценарий отказа от покупки полиса. В этом случае необходимо изменение системы штрафов и контроля за наличием полиса (например, с помощью камер).

Купить полис ОСАГО станет проще. В 2018 году ОСАГО стало драйвером интернет-продаж, в 2019 году тенденция сохранится. Только семь процентов интернет-продаж приходится не на ОСАГО. Если в целом по рынку интернет-канал приносит страховщикам около пяти процентов премий, то в сегменте ОСАГО доля электронных продаж выше 30 процентов. Со 2 апреля 2019 года вносится изменение в систему "Единый агент": страхователи смогут выбирать страховую компанию (но не из всех страховщиков ОСАГО, а в зависимости от квоты).

Еще одним нововведением стала служба страхового омбудсмена. Именно выгодоприобретатели по ОСАГО будут ее первыми клиентами. С 1 июня 2019 года досудебное урегулирование через службу финансового уполномоченного станет обязательным. Работа будет строиться на безвозмездной основе для прямых клиентов, но обращения третьих лиц, которым уступлено право требования (в том числе автоюристов), будут платными. В результате ожидается снижение судебных расходов страховщиков, уменьшение доли выплат по договорам уступки права требования, что в конечном итоге положительно скажется на убыточности сегмента.

В качестве следующих этапов реформы предлагается увеличение срока действия полиса до трех лет, возможность выбора лимитов ответственности, ликвидация территориального коэффициента и коэффициента мощности. Возможно введение коэффициентов, учитывающих нарушения правил дорожного движения, характер вождения автомобиля, а также отказ от учета износа по всем видам выплат (пока это правило применяется только при натуральном возмещении). Однако пока эти нововведения находятся на стадии обсуждения. Наиболее ожидаемые шаги, касающиеся отмены коэффициентов территории и мощности, будут реализованы в 2020 и 2021 годах соответственно.

Сейчас на рынке осталось около 50 страховщиков ОСАГО, среди них есть компании, у которых убытки по этому виду страхования оказывают серьезное давление на финансовый результат. Но в целом ситуация в сегменте улучшается, рынок готов к переменам. Говорить о победе над страховым мошенничеством и злоупотреблении правом со стороны автоюристов рано, но решение этой проблемы уже не представляется невозможным.