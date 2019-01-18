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Рубрика: Общество

Названы самые распространенные ошибки на ЕГЭ по информатике

Текст: Ксения Колесникова
В 2018 году произошел рекордный прирост числа участников ЕГЭ по информатике. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, эксперты связывают эту тенденцию с процессами цифрового преобразования экономики страны. Это подтверждает и то, что в целом выпускники, которые выбирают информатику, показывают по этому предмету действительно хорошие знания.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Но без ошибок, конечно, тоже не обходится. Специалисты Федерального института педагогических измерений провели анализ работ ЕГЭ-2018 и выделили основные "слабые места", на которые выпускникам следует обратить внимание при подготовке к экзамену.

Фото: Сергей Куксин
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Успешнее всего участники ЕГЭ справились с задачами, требующими умения представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы), прочесть фрагмент программы не языке программирования и исправить допущенные ошибки. Также анализ показал, что школьники неплохо знают позиционные системы счисления, двоичное представление информации в памяти компьютера, технологию обработки информации в электронных таблицах, основные конструкции языка программирования, понятия переменной и оператора присваивания.

А вот задачки, для выполнения которых нужно уметь определить необходимый объем памяти для хранения графической информации, вызвали трудности. Также нередки ошибки в заданиях на анализ алгоритмов и программ, построение и преобразование логических выражений.

"Ошибки многих участников нередко связаны не с пробелами в знаниях, а с недостаточной внимательностью, неспособностью адекватно понять текст задания, проанализировать свое решение и исправить допущенные ошибки", - рассказали эксперты ФИПИ.

На чем еще сосредоточить усилия при подготовке? Эксперты советуют потренироваться в написании программ для решения задач средней сложности: конкретные примеры таких задачек выложены в демонстрационных вариантах ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений.

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