Эр-Рияд заявил о планах инвестировать в нефтехимическую отрасль РФ

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил о планах Эр-Рияда совершить крупные денежные вложения в нефтехимическую отрасль России.

По словам саудовского министра, там существует почва для многообещающего будущего.

Саудовская Аравия направит в экономику России миллиарды долларов, а российская сторона сделает аналогичные инвестиции в саудовскую экономику. Халед аль-Фалих рассказал телеканалу "Аль-Ихбария", что в настоящее время ведутся переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.