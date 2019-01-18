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Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян

18.01.2019,  
13:01
Текст:  Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter на запрос об исполнении требования закона о хранении данных на территории России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение представителя службы.

Фото: Depositphotos.com
Доверие пользователей к Facebook упало до рекордно низкого уровня

Пока информация проверяется. Дальнейшие сведения будут известны после выходных.

"Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник", - сказал представитель.

Безопасность использования Facebook нередко вызывает нарекания. Напомним также, что недавно мессенджер WhatsApp обошел Facebook по количеству пользователей в мире из-за удобства приложения. Приложения Facebook и Messenger считаются наиболее популярными в США.

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