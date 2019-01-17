Мессенджер WhatsApp побил рекорды популярности

Мессенджер WhatsApp обогнал Facebook по количеству активных пользователей, согласно данным исследовательской компании App Annie, опубликованным VentureBeat. Как отмечается, произошло данное событие еще в сентябре 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Сама компания отчитывалась о своей аудитории в начале 2018 года: тогда она составляла 1,5 миллиарда активных пользователей в месяц. В России WhatsApp популярен уже долгое время. По мнению экспертов, это обусловлено рядом преимуществ.

"У него отсутствует реклама, как в Viber, которая постоянно мучает пользователей. А Facebook имеет совершенно другое предназначение. Это, в первую очередь, соцсеть. А мессенджер - уже второстепенная функция", - отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Безопасность же мессенджера-лидера вызывает вопросы. "В случае с WhatsApp известно о том, что он создает резервную копию содержимого переписки на Google Drive, которая иногда ошибочно может быть доступна другим пользователям. Например, недавно в США была обнаружена возможность доступа к переписке предыдущего хозяина номера телефона - по каким-то причинам WhatsApp не всегда удаляет архив переписки после деактивации номера, рассказал Андрей Арефьев, руководитель отдела развития продуктов компании InfoWatch.

Абсолютно безопасных мессенджеров не существует, и чем выше популярность сервисов, тем больше желающих его взломать и тем чаще с ним могут возникать различные проблемы. Поскольку обеспечение безопасности является динамическим процессом, компаниям необходимо постоянно проводить проверку своих продуктов на различные уязвимости и устранять их.

Для безопасности личной информации пользователям советуют всегда соблюдать правила цифровой гигиены. К ним относятся периодическая смена паролей, использование разных паролей для разных программ, внимательное отношение к указанию в переписках чувствительных данных, например, номеров платежных карт и другой конфиденциальной информации.