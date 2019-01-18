Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Германии нужно развитие добрых отношений с Россией.

"За последние месяцы провели немало переговоров и дали старт различным совместным инициативам, - цитирует слова немецкого политика ТАСС. - Мы находимся на верном пути, потому что Германия, ее народ и гражданское общество испытывают настоятельную потребность в том, чтобы между нашими странами существовали добрые отношения. Мы стремимся удовлетворить этот запрос и будем вместе работать над укреплением основ двусторонних отношений".

С этого года Германия становится непостоянным членом Совета безопасности ООН. Хайко Маас выразил готовность ближайшие два года - срок действия мандата непостоянного члена Совбеза - вести конструктивный диалог по острым международным проблемам.