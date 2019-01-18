Глава "Почты России" уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ. Об этом заявил сам Подгузов.

"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером, - передает ТАСС его слова. - Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше".

По его словам, три четверти стоимости квартиры профинансированы за счет ипотеки, а остальная часть суммы - сбережения главы "Почты России" и средства от продажи двух квартир.