Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений

В ближайшие дни в Донецкой и Луганской народных республиках стартуют масштабные военные учения. Они станут ответом украинским войскам на нарушение новогоднего и рождественского перемирия. Об этом почти одновременно объявили главы ДНР и ЛНР.

"Это абсолютно логично и закономерно. Есть определенные опасения, связанные с нарушением рождественского и новогоднего перемирия, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. А для этого нужно постоянно проверять боеготовность наших подразделений", - сказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин, который находится с официальным визитом в Крыму.

"Мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева. В связи с чем мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений", - заявил "Луганскому информационному центру" глава ЛНР Леонид Паечник.