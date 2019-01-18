Госдеп позитивно оценил переговоры с эмиссаром КНДР

Госдепартамент США позитивно оценил итоге прошедшей сегодня встречи главы ведомства Майкла Помпео и спецпредставителя Соединенных Штатов по КНДР Стивена Бигэна с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Переговоры прошли в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Bloomberg.

"Госсекретарь Помпео и специальный представитель Бигэн провели сегодня утром хорошие переговоры с вице- председателем КНДР Ким Ен Чхолем об усилиях по продвижению в деле выполнения обязательств, данных президентом Трампом и главой Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре", - цитирует агентство заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Роберта Палладино.

По данным Bloomberg, во время переговоров стороны обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, а также американо-северокорейские отношения. Также в СМИ появлялась информация о том, что во время своего визита в США Ким Ен Чхоль может также встретиться с директором ЦРУ Джиной Хэспел, однако официальных подтверждений этому пока не было.