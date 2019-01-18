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Рубрика: В мире

Госдеп США призвал сотрудников выйти с понедельника на работу

Руководство Госдепартамента обратилось к своим сотрудникам, которые находятся в вынужденном отпуске из-за бюджетного кризиса в США, вернуться на работу со следующей недели. Несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим работникам.

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности замгоссекретаря Билла Тодда. По его мнению, "крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу

Ранее администрация президента США Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч госслужащих, которые находились в неоплачиваемых отпусках. К своим обязанностям должны вернуться служащие, отвечающие за выплату налоговых возмещений, а также специалисты, которые следят за безопасностью полетов, продуктов и лекарств. По данным газеты Washington Post, все они будут трудиться без оплаты.

В правительстве США ряд ведомств работает в сокращенном режиме  с 22 декабря. Среди них: госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства. Все это время около 800 тысяч госслужащих либо трудятся без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии выступают против.

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