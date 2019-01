Граффити Бэнкси в Порт Талботе оценили в шестизначную сумму

Новое граффити Бэнкси в Уэллсе продано за круглую шестизначную сумму.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Когда Йэн Льюис, рабочий сталелитейного завода в уэллском городе Порт Талбот, накануне Рождества обнаружил на углу своего старого гаража пару граффити, он удивился, но не слишком. Кого может удивить граффити в портовом городе, где дымят сталелитейные заводы?

В связи с культурой его вспоминают обычно, когда говорят об актере Энтони Хопкинсе - сэр Хопкинс тут родился 82 года назад. Но сегодня название города Порт Талбота - в топе мировых культурных новостей. Автором граффити на углу неприметного гаража оказался сам Бэнкси.

На этот раз художник решил отбэнксить сталелитейные корпорации, которые печально известны наплевательским отношением и к экологии, и к людям, которые живут недалеко от их металлургических заводов. Подходишь к гаражу - и видишь мальчишку с санками, который, задрав голову, ловит летящие снежинки ртом. Заворачиваешь за угол - а там огонь и пепел, поднимающийся в воздух. Тот самый, что, смешиваясь со снежинками, опускается на город, гараж, мальчишку, санки… Такой вот монтаж аттракционов! Умилительная картинка из цикла "зима в городе" и - трэш в духе антиутопии. Бэнкси безупречно точно выбрал не только время (подложил-таки граффити под Новый год в качестве Season’s Greeting!), но и место. В видео a video of the mural, выложенном художником, камера поднимается над городом под сентиментальную песенку о снежинке ("Little Snowflake"), открывая вид на улочки и гиганта черной металлургии вдали, чья труба и домны - местные достопримечательности.

Понятно, что после того, как видео от Бэнкси появилось в сети (своего рода авторизованная подпись под работой), к гаражу в Порт Талбот ломанулись любители искусства. Говорят, меньше, чем за месяц - 20 тысяч человек. Граффити укрыли пластиком, около гаража поставили загородки и выставили охрану. За последнюю заплатил актер Майкл Шин, окончивший некогда местный колледж. Изумленный Йен Льюис обнаружил, что сокровище искусства и слава - тяжелая ноша. Арт-дилеры и коллекционеры, намеревавшиеся вывезти угол его гаража вместе с граффити мировой знаменитости стрит-арта, звонили по несколько раз в день, предлагая сделки. В итоге сегодня Йэн Льюис продал работу за кругленькую шестизначную сумму Джону Брэндлеру, арт-дилеру из Эссекса, знатоку работ Бэнкси. Брэндлер купил работу, не глядя, посмотрев лишь видео.

Люьис выбрал его, хотя другие предлагали даже большие деньги, потому что Брэндлер пообещал, что работа останется в городе. По крайней мере, пару-тройку лет. "Похоже, город полюбил эту работу, и будет жаль, если ее увезут куда-то", - сказал металлург осаждавшим его журналистам. Кроме того, Йен признался, что рад, что, наконец, вся эта история закончится: "Я рад, что продал граффити - честно говоря, уже сыт по горло всей этой шумихой. Напряжение большое".

Тем временем городские власти обсуждают с новым владельцем, где показывать граффити, не открыть ли рядом кафе для бездомных и подумывают о создании фестиваля стрит-арта в городе…

О чем думают владельцы и акционеры сталелитейных компаний, чьи предприятия дымят в Порт Талботе, пока неизвестно. Но самое интересное, конечно, планы Бэнкси. В том, что он непредсказуем, кажется никто не сомневается после того, как от картины "Девочки с шариком", проданной на аукционе за почти полтора миллиона долларов, в золотой раме остался только шарик…