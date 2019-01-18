Япония успешно запустила ракету Epsilon с семью спутниками

В пятницу японское агентство аэрокосмических исследований успешно осуществило запуск ракеты-носителя Epsilon. Старт был дан с космодрома Утиноура на юго-западе страны.

Это уже четвертый по счету запуск ракеты такого типа. Однако впервые Epsilon должен вывести на орбиту сразу семь небольших спутников. В их числе ряд экспериментальных аппаратов, один из которых способен генерировать специальные частицы, похожие на падающие звезды. Предполагается, что искусственный метеоритный дождь можно будет наблюдать с Земли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на JAHA.

Предыдущий запуск Epsilon со спутником наблюдения ASNARO-2 был осуществлен год назад. ASNARO-2, оснащенный мощной оптической системой, способен отслеживать на поверхности Земли небольшие объекты размером до одного метра и делать их снимки в высоком разрешении.