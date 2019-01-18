Япония успешно запустила ракету Epsilon с семью спутниками

В пятницу японское агентство аэрокосмических исследований успешно осуществило запуск ракеты-носителя Epsilon. Старт был дан с космодрома Утиноура на юго-западе страны.
Это уже четвертый по счету запуск ракеты такого типа. Однако впервые Epsilon должен вывести на орбиту сразу семь небольших спутников. В их числе ряд экспериментальных аппаратов, один из которых способен генерировать специальные частицы, похожие на падающие звезды. Предполагается, что искусственный метеоритный дождь можно будет наблюдать с Земли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на JAHA.
Предыдущий запуск Epsilon со спутником наблюдения ASNARO-2 был осуществлен год назад. ASNARO-2, оснащенный мощной оптической системой, способен отслеживать на поверхности Земли небольшие объекты размером до одного метра и делать их снимки в высоком разрешении.
皆さんに見守られて打ち上がりました！🚀 pic.twitter.com/SQt4GdIf3l— JAXA筑波宇宙センター (@TKSC_JAXA) 18 января 2019 г.