Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли

Центр имени Хруничева опроверг информацию о неисправности функционально-грузового блока "Заря" российского сегмента МКС. Ранее СМИ сообщили, что система телеметрического контроля "Зари" находится в наиболее критичном состоянии.

При этом они ссылались на тезисы доклада специалистов Центра Хруничева, подготовленного для традиционных Академических "королевских" чтений по космонавтике, которые должны состояться в Москве с 29 января по 1 февраля этого года.

Пресс-служба Центра имени Хруничева дала официальный комментарий директора программы МКС центра Сергея Шаевича. "По состоянию на 18 января никаких замечаний к работе систем функционально-грузового блока "Заря" нет, телеметрическая информация поступает с борта ФГБ штатно и в полном объеме. Проведен большой объем работ по продлению срока службы модуля "Заря", он сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования. На случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, готовые к отправке", - заявил Сергей Шаевич.

ФГБ "Заря" был первый модулем Международной космической станции, который был запущен в космос с Байконура 20 ноября 1998 года. Модуль имеет цилиндрическую форму с шарообразным головным отсеком и конической кормой. Длина - 12,6 м, максимальный диаметр - 4,1 м. Две солнечных батареи 10,7 м × 3,3 м. "Заря" оснащена 24 средними и 12 малыми двигателями для корректировки пространственного положения, а также двумя крупными двигателями для орбитальных маневров. 16 баков, закрепленных снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива. Для дальнейшего расширения станции "Заря" имеет три стыковочных узла.