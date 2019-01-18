Новости

Стэфан Лёвен избран премьер-министром Швеции 13:33
В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке 13:25
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина 13:23
Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник 13:22
Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы 13:11
Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan 13:04
Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки 13:02
В Феодосии избран глава горсовета и назначен врио мэра 13:02
Некоммерческим организациям за правонарушение смягчат наказание 13:01
Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян 13:01
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений 12:59
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли 12:57
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму 12:56
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2020 году 12:51
ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета 12:50
Часть обвинений снята с трех участников "Артподготовки" 12:48
Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро 12:39
Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию 12:38
"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне 12:36
В Перми по факту пожара в офисном центре завели уголовное дело 12:30
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины 12:28
Спасен второй пилот Су-34, упавшего в Хабаровском крае 12:28
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Какие Lada перестали покупать в Европе 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 12:57
Рубрика: Общество

Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Центр имени Хруничева опроверг информацию о неисправности функционально-грузового блока "Заря" российского сегмента МКС. Ранее СМИ сообщили, что система телеметрического контроля "Зари" находится в наиболее критичном состоянии.

При этом они ссылались на тезисы доклада специалистов Центра Хруничева, подготовленного для традиционных Академических "королевских" чтений по космонавтике, которые должны состояться в Москве с 29 января по 1 февраля этого года.

Фото: iStock
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Пресс-служба Центра имени Хруничева дала официальный комментарий директора программы МКС центра Сергея Шаевича. "По состоянию на 18 января никаких замечаний к работе систем функционально-грузового блока "Заря" нет, телеметрическая информация поступает с борта ФГБ штатно и в полном объеме. Проведен большой объем работ по продлению срока службы модуля "Заря", он сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования. На случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, готовые к отправке", - заявил Сергей Шаевич.

ФГБ "Заря" был первый модулем Международной космической станции, который был запущен в космос с Байконура 20 ноября 1998 года. Модуль имеет цилиндрическую форму с шарообразным головным отсеком и конической кормой. Длина - 12,6 м, максимальный диаметр - 4,1 м. Две солнечных батареи 10,7 м × 3,3 м. "Заря" оснащена 24 средними и 12 малыми двигателями для корректировки пространственного положения, а также двумя крупными двигателями для орбитальных маневров. 16 баков, закрепленных снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива. Для дальнейшего расширения станции "Заря" имеет три стыковочных узла.

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект