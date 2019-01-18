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18.01.2019 11:37
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - драйвер цифровой экономики

Интеллектуальная собственность давно признана ключевым и практически неисчерпаемым ресурсом экономики. Но сегодня она становится еще и инструментом развития цифровых технологий, формирует самостоятельный, глобальный цифровой рынок, рост которого превышает положительную динамику многих традиционных "материальных", товарных рынков, составляя более 10 процентов в год. Например, США, будучи крупнейшим обладателем интеллектуальных ресурсов, получает значительный доход в государственный бюджет именно за счет экспорта прав на интеллектуальную собственность.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В России прошедший год тоже стал, пожалуй, прорывным для сферы интеллектуальной собственности. Был принят ряд ожидаемых поправок в законодательство. Национальная программа "Цифровая экономика" принесла первые серьезные результаты более эффективного использования интеллектуальной собственности. Тема зазвучала на крупнейших экономических форумах.

Прежде всего речь идет об отраслях, где продукты создаются благодаря творческому потенциалу человека и которые растут преимущественно за счет использования интеллектуальной собственности, каким бы набором прав (авторских или патентных) она ни характеризовалась. Их часто называют "креативными индустриями". На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме отмечалось, что вклад креативных индустрий в мировой ВВП составляет около 3 процентов. При этом за последние 10 лет оборот креативной продукции вырос более чем в два раза. По оценке Российского экспортного центра, в России в 2017 году доля креативных индустрий в объеме всего ВВП составила 0,5% и по прогнозу должна увеличиться в несколько раз уже к 2025 году. Благодаря государственной, общественной и корпоративной поддержке эти индустрии растут и развиваются несмотря на то, что само понятие "креативных индустрий" окончательно не закреплено в официальной отечественной терминологии.

Между тем к креативным индустриям относятся промышленный дизайн, архитектура, кино, телевидение, разработка компьютерных систем - от игровых до решающих производственные задачи. Быстрое развитие новых отраслей и способов монетизации их продуктов является логичным следствием "цифровой трансформации". Продукты интеллектуальной деятельности в силу их, как правило, прорывного характера имеют не только национального потребителя, но быстро находят спрос в масштабах глобального мирового рынка. Развитие экспортного потенциала, основанного на интеллектуальной собственности, ведет к существенному увеличению числа и доходности рабочих мест, а в итоге стимулирует рост уровня жизни людей, улучшает имидж страны.

В научной и технологической сфере в прошлом году был зафиксирован рост количества заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), рост заявок на получение более сильных, патентных режимов правовой охраны составил 3,9% (с 66 039 до 68 629 заявок). Особенно важна положительная динамика заявок на регистрацию изобретений - ведь за каждым из них стоит новое инженерное, конструкторское решение, имеющее прикладную, практическую значимость. Кроме того, ведомству удалось сократить сроки рассмотрения заявок, хотя по-прежнему принятые меры не вполне соответствуют темпам развития цифровой экономики.

Однако с развитием цифровых технологий и Интернета продукты творческих индустрий, в частности, произведения литературы и искусства, включая аудиовизуальный контент, а также инженерные решения, становятся очень уязвимыми для нелегального использования. По оценке Rambler Group, ущерб от пиратства, который понесли правообладатели в 2017 году, составляет около 70 млрд рублей. К сожалению, цифровые технологии злоумышленников развиваются практически наравне с технологиями защиты.

Тем не менее за прошедший год крупнейшим российским правообладателям, Министерству культуры, Минкомсвязи при активной позиции Комитета Госдумы по культуре удалось выработать реальные меры по эффективному противодействию пиратству в цифровой среде. И, пожалуй, наряду с законодательным регулированием важнейшим результатом стало подписание Антипиратского меморандума между крупными правообладателями о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в Интернете. "Такие меры должны привести к снижению убытков от незаконного копирования произведений и обеспечить более эффективную защиту исключительных прав", - считает российский патентный поверенный, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков.

Знаковым событием в процессе совершенствования государственной политики в сфере интеллектуальной собственности стало использование блокчейн-сети Судом по интеллектуальным правам (СИП). В декабре 2018 года СИП разместил первые транзакции об изменении состава правообладателей нескольких товарных знаков в блокчейн-реестре IPChain (Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности), стартовав в качестве полноценного "узла" сети. По оценке экспертов, это продемонстрировало готовность российской судебной системы работать с новыми технологиями, которые проникают во все сферы жизни. Это реальный шаг для создания урегулированного прозрачного рынка российской интеллектуальной собственности.

Сам проект IPChain, созданный по инициативе обществ по коллективному управлению правами, Фонда "Сколково" и университетов ВШЭ и ИТМО, призван обеспечить простое и оперативное взаимодействие между разными участниками рынка интеллектуальной собственности, среди которых ключевую роль играют государственные структуры, такие как СИП, Роспатент и другие. IPChain реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В минувшем году на заседании рабочей группы АНО "Цифровая экономика" был одобрен и принят этап, связанный с запуском распределенного реестра IPChain, и в целом стратегия проекта по развитию цифрового рынка интеллектуальной собственности через создание сервисов правовой охраны, управления и защиты прав. Кроме того, чуть ранее Министерство науки и высшего образования РФ совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) утвердило адаптированное для России Типовое положение "Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций". Документ разработан при участии Министерства культуры РФ, Минэкономразвития РФ, Роспатента, Федерации интеллектуальной собственности, Фонда "Сколково", Ассоциации IPChain и дает ориентиры для формирования общей политики научных институтов и университетов в области рыночного продвижения интеллектуальной собственности.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отмечает: "Создание и запуск в России инфраструктуры, ставшей общей для креативных индустрий и государственных органов, - заметное событие в мировом технологическом поле. Международные обзоры, посвященные использованию блокчейн-технологий в разных сферах, приводят это в качестве примера "best practice" - лучшей практики. Распределенный реестр по-иному позволяет выстроить взаимодействие государства и индустрий - перейти от модели государственных услуг, которая не позволяет добиться сверхвысоких скоростей создания и вывода интеллектуальных, творческих продуктов на рынок, к модели непрерывного взаимодействия участников рынка в "реальном времени". Эту "партию" представители индустрий и государства отыграли блестяще - требования к распределенному реестру утверждены государственными регуляторами - Минобрнауки России, Минкультуры России и Минкомсвязи России. Это означает, что проект IPChain вполне пригоден для решения проблем авторского, смежных и патентных прав, что он удовлетворяет требованиям государства к цифровым ресурсам. Органы власти, которые принимают решение о возникновении или прекращении тех или иных интеллектуальных прав - Роспатент и Суд по интеллектуальным правам сегодня, - стали участники сети IPChain".

С учетом конструктивной позиции государства на фоне растущих потребностей индустрий, поддержки международных организаций и значительного интереса ведущих корпораций есть все основания утверждать, что рынок интеллектуальной собственности в 2019 году обретет новые черты - масштабность, прозрачность, высокую эффективность и качественно новый уровень доверия. А технологические и творческие открытия будут рождаться на базе надежной современной цифровой инфраструктуры.

Общество

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