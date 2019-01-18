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Рубрика: Экономика

Велика потеря

Каждый четвертый литр дизеля в России - это суррогат
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7768 (10)
25 процентов спроса на дизельное топливо в России покрывают его низкокачественные заменители. В годовом объеме это 8,9 миллиона тонн. На рынке бензина заменителей меньше - около трех процентов от спроса, или 0,9 миллиона тонн. Суммарно из-за популярности суррогата государство и бизнес потеряли в 2017 году более 86 миллиардов рублей доходов, при том что потребители дизельного суррогата (в отличие от бензинового) потерь не несут: их кошелькам и старым машинам паленое топливо по вкусу.

Об этом говорится в исследовании "Петромаркета" на тему суррогатов, с которым ознакомилась "РГ". По оценкам экспертов, налоговый маневр, который сейчас проводит государство в нефтяной отрасли, призван лишить ренты производителей суррогатов, однако цель вряд ли будет достигнута. Решение предлагается кардинальное: ввести прямой акциз на нефть, который бы возмещали только тем нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые выполняют все требования налогового законодательства.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Одна из основных причин популярности суррогатов в России - старый автопарк. По данным "Автостата", только 11% транспортных средств соответствуют экологическому классу 5, а доля класса 2 и ниже - 47%. Грубо говоря, 89% транспорта не нуждается в топливе Евро-5, которое обязательно к выпуску в РФ, а поскольку тот же суррогатный дизель может быть дешевле разрешенного на 10-20%, "это предопределяет выбор потребителя", говорится в исследовании. Отличительная особенность заменителей дизеля в том, что двигателю он не навредит, в отличие от плохого бензина.

Со стороны АЗС выгода от торговли суррогатом тоже налицо, так как при ограничении государством роста розничных цен на заправках у независимых операторов не остается иного способа заработать.

До сих пор власти боролись с суррогатами введением акцизов на не охваченные ими виды топлив - средние дистилляты, печное, судовое маловязкое топливо и прочее, но и здесь производитель находит лазейку, указывая в паспорте качества параметры неподакцизных топлив.

Теперь атаку на рынок суррогата готовится совершить налоговый маневр: с 2019 по 2024 год власти постепенно обнулят ставку экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и поднимут налог на добычу полезных ископаемых. Это лишит НПЗ, производящие суррогат, так называемой таможенной субсидии, то есть сырье для переработки подорожает. Правда, по подсчетам "Петромаркета", это вытеснит с рынка лишь 0,6 миллиона тонн заменителей дизеля и бензина. Причина - сохранение хоть какой-то ренты при неуплате акциза.

"Решением проблемы могло бы быть введение прямого акциза на нефть со ставкой на уровне 4000 рублей на тонну с его возмещением только тем НПЗ, которые получат право на возвратный акциз на нефть в рамках завершения налогового маневра. Это повысит стоимость сырья для производителей суррогатов до уровня, при котором они не смогут выдержать ценовую конкуренцию с производителями качественного топлива", - заключили в "Петромаркете".

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Транспорт Бензин
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